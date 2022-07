Dans le cadre des dispositifs de soutien à la décarbonation de l’industrie du Plan « France Relance », l’État a sélectionné le projet de construction de l’usine de production de laine de roche ROCKWOOL, près de Soissons à l’issue d’un processus de sélection mené par Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Le financement de l’usine, qui fonctionnera avec une technologie de pointe de fusion électrique, sera soutenu à hauteur de 10,6 millions d’euros par l’État et l’Union européenne. La Région Hauts-de-France vient, elle aussi, de voter une subvention de 2 millions d’euros au projet, dans le cadre des aides à finalité régionales.

La décarbonation de l’industrie est l’un des axes majeurs du Plan de relance avec une contribution de 1,2 milliard d’euros sur la période 2020-2022. Dans ce cadre, l’État a décidé de soutenir le projet d’implantation, à Soissons, de l’usine de production de solutions d’isolation à partir de laine de roche de ROCKWOOL. Lauréat de l’appel à projets « Décarbonation des procédés et des utilités dans l’industrie » sous l’égide de l’ADEME, l’usine utilisera une technologie de pointe de fusion électrique de dimension inédite et bénéficiera à ce titre d’un soutien financier de 10,6 millions d’euros pour un investissement total initialement estimé à 130 millions d’euros.



« Des dispositifs de soutien inédits sont mis en œuvre, centrés autour de l’amélioration de l’efficacité énergétique, de la transformation des procédés au service de la décarbonation et de la chaleur bas-carbone. Notre objectif est clair : accompagner l’industrie française pour une transformation durable et écologique, compatible avec ses enjeux de compétitivité et de résilience de long terme », indiquaient dans leur courrier du 22 avril dernier la ministre de la Transition écologique et la ministre déléguée chargée de l’Industrie.



« Nous sommes particulièrement fiers de la reconnaissance de l’État et de l’ADEME de nos technologies mises en œuvre pour réduire l’empreinte carbone de l’industrie. Nos nouvelles capacités de production permettront aussi de répondre à la demande croissante de nos produits incombustibles et recyclables destinés à l’isolation. Nous participons ainsi à la création de bâtiments plus sûrs et moins énergivores afin d’atteindre les objectifs climatiques français », déclare Rafael Rodriguez, directeur général France et Europe du Sud.



La Région Hauts-de-France a parallèlement voté le 20 mai dernier une subvention au projet de 2 millions d’euros, au titre du Fonds AFR (aides à finalité régionale).



Officialisé en juin 2021, soutenu par l’agglomération du Grand Soissons, la Région Hauts de France, l’État et par le tissu économique local, le projet prévoit la création de 130 emplois directs sur le territoire du Soissonnais. L’usine produira 110 000 tonnes de laine de roche, un isolant durable, résistant au feu et totalement recyclable dont les performances thermiques permettent de réduire les dépenses énergétiques des bâtiments et donc les émissions de gaz à effet de serre, orientation pivot du volet « Écologie » du plan de relance national.

Cette unité de production contribuera à la relocalisation d’activités et d’emplois industriels en France et permettra ainsi de réduire les importations françaises de laines minérales évaluées à plus de 300 000 tonnes en 2021 par le service des Douanes.

Pour en savoir plus exit_to_app