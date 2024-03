Sebico élargit sa gamme Pack’Eau avec des cuves de stockage hors sol en polyéthylène

Points forts

Cuve cylindrique pour une stabilté et une résistance optimale.

Matériau opaque, 100 % recyclable, résistant aux températures (-20oC à 50oC), aux intempéries, aux UV et aux produits d’entretien.

Robinet robuste en laiton pour l’utilisation de l’eau de pluie.

Bouchon de vidange facilitant les opérations d’entretien.

Plusieurs possibilités pour les raccordements entrée et sortie.

Couvercle ventilé avec grilles anti-moustiques assurant l’aération du système et sa décompression.

Caractéristiques

Deux modèles au choix : les clients auront le choix entre deux modèles adaptés à différentes capacités de stockage, offrant ainsi une flexibilité accrue pour répondre à des besoins spécifiques.

Conception robuste en polyéthylène : les cuves sont fabriquées en polyéthylène de haute qualité, 100% recyclable, assurant une durabilité exceptionnelle et une résistance aux intempéries, tout en minimisant l’impact environnemental.

Facilité d’installation : les cuves hors sol sont conçues pour une installation simple et rapide, permettant à nos clients de bénéficier rapidement des avantages de la gestion de l’eau de pluie.

Conception et fabrication 100% françaises : tout comme l’ensemble de la gamme Pack’Eau, ces nouvelles cuves hors sol sont conçues et fabriquées en France, garantissant des normes de qualité élevées et soutenant ainsi l’économie locale.

Dans un contexte mondial où la gestion responsable des ressources naturelles devient une priorité, la gamme Pack’Eau de Sebico, déjà reconnue pour son efficacité, s’inscrit donc, avec cette nouveauté, dans la volonté constante de la société d’innover pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs tout en maintenant des normes élevées en matière de durabilité et de qualité. C’est à présent une gamme étoffée et d’autant plus polyvalente qui est disponible dans leur réseau de distributeurs, partout en France, à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités.

