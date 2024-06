Les chutes de hauteur, « Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres » : une campagne nationale pour faire évoluer les perceptions du risque chez les professionnels du BTP

10 ans plus tard, l’Organisme souhaite donner une nouvelle impulsion à la mobilisation autour de ce risque toujours trop prégnant dans les métiers du BTP. Aussi, du 21 mai au 5 juillet 2024, l’OPPBTP lance une nouvelle campagne principalement axée sur le facteur humain. Avec le soutien du Ministère du Travail, de la Cnam, des Services de Prévention et de Santé au Travail BTP et interprofessionnels, et de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), gérée par la Caisse des Dépôts, l’OPPBTP souhaite faire prendre conscience des conséquences personnelles et professionnelles des chutes de hauteur et démontrer qu’il est systématiquement possible de travailler en hauteur en sécurité.

