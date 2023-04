Les enduits Toupret : la réponse adaptée à vos chantiers de rénovation

TOUPRET CACHET BLANC est un enduit gain de temps d’égalisage et de lissage, en poudre, intérieur, pour application manuelle. Toupret Cachet Blanc vous permet de réaliser votre redoublement rapidement (en 2H30) et sa fonction 2en1 garnissant-lissant vous apporte une finition lisse et resserrée de qualité. Cet enduit d’égalisage permet de rendre planes des surfaces dégradées et/ou irrégulières.