Un projet d’extension qui brise la frontière entre intérieur-extérieur

Donner un nouveau souffle à cette coquette maison de 150 m2, datant des années 50, nichée dans un quartier résidentiel bourgeois. La doter d’un accès direct et de plain-pied au jardin, à travers une extension légère, moderne et compacte (28 m2). C’est le projet conçu avec succès par l’architecte lyonnais Thibaut Chanut.



« L’extension accueille la cuisine et la salle à manger, et adopte un parti-pris résolument contemporain : grandes baies coulissantes aluminium Profils Systèmes toute hauteur, béton ciré, éclairages encastrés... Elle se résume volontairement à quatre murs pris en sandwich entre une dalle de sol et une toiture plate », sourit-il.

Les produits Profils Systèmes appréciés… pour leur capacité à ne pas être vus

Dessin direct et efficace, volume simple : l’architecte tend à gommer la limite entre dedans et dehors, « quitte à revendiquer davantage le côté outdoor qu’indoor. Nous avons créé une pièce de vie ouverte sur le jardin », dans le prolongement des pièces à vivre, situées au rez-de-chaussée.



Cette connexion avec l’extérieur est une vraie nouveauté de la maison. Elle en était auparavant totalement dépourvue. Dans ce nouvel espace, la cuisine apparaît comme une sorte d’îlot extérieur, avec un grand châssis fixe en aluminium installé au-dessus du plan de travail. « Je me sers des produits de Profils Systèmes… pour leur capacité à ne pas être vus ! Les possibilités d’encastrement qu’ils offrent rendent l’ensemble minimaliste », décrypte l’architecte.

Un galandage d’angle, pour une ouverture totale sur le jardin

Les ouvertures vitrées sont « plein format » : rails bas et hauts comme les montants verticaux sont encastrés dans les murs. Autre particularité du projet, ce coulissant à galandage d’angle, sans poteau technique, qui assure une ouverture totale sur l’extérieur. Le dormant périphérique de la baie vitrée est « encastré partout, de sorte que l’on ne voie plus les vantaux ».



Le résultat est une réussite. Quand on range le galandage, l’ouverture sur l’extérieur est pleine et entière, réellement saisissante. La baie coulissante à galandages entre dans l’épaisseur des murs, « pour que la pièce devienne une terrasse couverte ».

Photos : Studio Module, Dank Architectes, Profils Systèmes

Architecte : Thibaut Chanut, Dank Architectes