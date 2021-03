L'idée derrière la genouillère FENTO est simple : confort en rapport à la distribution pression naturelle. Un wedge™ unique soutient le bas de la jambe et oblige l’utilisateur à adopter la bonne posture.

Cette genouillère offre un plus grand confort en position assise et prévient vraiment les problèmes de genoux et de dos.

Elle est d’ailleurs préconisée par la médecine du travail. La FENTO 100 est confortable que vous soyez assis ou en marchant. La couche intérieure est confortable, respirante et très résistante. La couche externe est imperméable et robuste.

Protection qui s’adapte à tous les pantalons de travail.

Les genouillères FENTO 100 sont certifiées CE: CE DIN EN 14404.

Dimensions : 270 x 160 x 80 mm Poids : 0,35 kg



Caractéristiques techniques :