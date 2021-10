Les chutes sur sols glissants, c’est fini avec les solutions GLISS’GRIP !

GLISS'GRIPMinéral est un produit de traitement antidérapant unique, à base d’eau et totalement écologique : on le pulvérise sur la surface à traiter (sur une surface préalablement nettoyé et sèche) et on le laisse agir pendant 20 minutes environ.

Le produit agit sur le matériau et ajoute en surface des microparticules antidérapantes invisibles. Ce sont ces microparticules qui permettent d'obtenir un effet antidérapant efficace et durable.

Une fois les 20min passées, on rince à l'eau claire, on évacue l'eau avec une raclette en caoutchouc. Votre surface est alors totalement antidérapante et utilisable immédiatement.