Les outils multifonctions LiftUp, beaucoup de talent dans un seul outil !

Les magasins compacts porte-embouts LiftUp permettent de ranger dans leur manche les principaux embouts utilisés afin d’être efficace dans toutes les situations.



Afin de réduire le nombre d’outils à utiliser, le magasin porte-embout LiftUp electric permet de contenir jusqu’à 6 embouts slim isolés 1000V pour faciliter le travail des électriciens et leur éviter de porter un jeu entier de tournevis. En ce qui concerne les outils non isolés, il est cette fois possible d’emporter 12 embouts de 25mm avec le LiftUp 25 magnétique et jusqu’à 13 embouts double avec le LiftUp 26one®, ce qui fait 26 empreintes différentes sur un seul outil ! En plus de sa capacité de rangement, le manche SoftFinish® a été conçu pour être agréable à l’utilisation et faciliter le vissage/dévissage.

Avec leur polyvalence, les magasins porte-embouts LiftUp apportent une alternative efficace aux différents jeux de tournevis tout en étant bien moins encombrant et réduit le risque de blessure puisque les embouts sont rangés en toute sûreté à l’intérieur du manche, contrairement à des tournevis classiques.

Enfin, il est possible de gagner jusqu’à 85% du poids et une réduction de 90% du volume si l’on compare avec l’équivalent nécessaire en tournevis, ce qui signifie une grande facilité de transport pour les artisans en déplacement. Cette famille d’outils multifonction est ainsi idéale pour toutes les interventions mobiles et simplifiera grandement les travaux effectués.

Le tournevis avec magasin d’embouts LiftUp electric.

Un jeu de tournevis isolés en un seul outil. Le tournevis avec magasin d’embouts LiftUp 26one.

Une totalité de 26 empreintes sur un seul tournevis.

Toujours tout à portée de main. Le tournevis avec

magasin d’embouts LiftUp electric.

Mobile, compact, polyvalent. Le tournevis avec

magasin d’embouts LiftUp 25 magnétique.

Tout en un. Le tournevis avec magasin

d’embouts LiftUp 26one®.

Pour en savoir plus sur la composition des outils, les spécificités et les particularités, consultez les descriptions détaillées, les vidéos associées et les autres informations disponibles sur notre site internet.

Pour en savoir plus exit_to_app