Afin de réduire la fréquence des accidents du travail dans le BTP, le groupe Adecco a lancé un outil prédictif basé sur l’IA pour mieux anticiper les situations à risques et adapter la prévention.

Alors que le BTP est l’un des secteurs les plus à risques d’accidents graves, le groupe Adecco – avec ses 900 agences d’intérim réparties sur le territoire – annonce avoir développé un outil prédictif basé sur l’intelligence artificielle pour réduire le nombre d’accidents.

Cibler les profils et situations à risques

Cet outil permet d’anticiper les situations à risques et déclencher des actions de prévention ciblées, menées par les recruteurs en agence. Cela peut passer par de la sensibilisation, des visites de postes, ou encore des entretiens de prévention.

La technologie s’appuie sur les profils des intérimaires (environnement de travail, nature des tâches, pénibilité, antécédents d'accidents, etc.) et les caractéristiques des missions en fonction d’une trentaine de critères.

« Dès l’intégration, notre priorité est claire : garantir les meilleures conditions de sécurité pour nos intérimaires. Cet outil d’intelligence artificielle prédictive créé par le groupe Adecco permet d’identifier en amont les intérimaires ayant le plus fort risque d’accident, et de mettre en place des actions de prévention ciblées, en lien direct avec les réalités du poste et du terrain », explique Cédric Brossette, directeur commercial d’Adecco France.

À ce jour, 200 000 intérimaires auraient déjà été accompagnés grâce à cette technologie.

Selon Adecco, l’outil aurait permis de réduire de près 10 % la fréquence des accidents du travail.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock