Les réseaux des Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes se réunissent pour leur 15ème convention en... Guadeloupe !

Du 25 au 29 mai, c’est au Club Med La Caravelle, en Guadeloupe que 70 Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes se sont réunis dans le cadre de leur 15ème convention annuelle.

Bilan, formation et partages

Au programme de ces 4 jours : bilan des actions marketing et communication du premier semestre et objectifs pour le second, informations sur les nouveautés produits, formations, présentation des nouveaux outils digitaux, partage de bonnes pratiques et bien sûr, des moments conviviaux qui renforcent la cohésion au sein des réseaux Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes.

Ces derniers ont également eu l’opportunité de visiter le dépôt de Profils Systèmes Guadeloupe. Une base logistique, depuis laquelle sont acheminés les profilés aluminium Profils Systèmes à travers toutes les Caraïbes, qui dispose par ailleurs d’un service pré-usiné (frappes, coulissants, jalousies alu... prêts-à-assembler) et d’un showroom dans lequel sont exposées les menuiseries aluminium Profils Systèmes.

La Guadeloupe, zone de chalandise prometteuse

Le choix du lieu pour cette convention Profils Systèmes n’a rien d’un hasard. En effet, le gammiste aluminium souhaite asseoir son positionnement au sein des départements d’Outre-Mer. La gamme froide est d’ailleurs spécialement conçue par le bureau d’études de Profils Systèmes, à Baillargues (34), pour répondre aux besoins et exigences de ce marché. Des produits sans rupture thermique ou encore des volets spécifiques sont développés, fabriqués en métropole et vendus avec succès aux Antilles.



Un des derniers chantiers importants en Guadeloupe est justement le Club Med La Caravelle, À Saint-Anne. C’est en 2018-2019 que des travaux de rénovation-extension ont eu lieu. Au total, ce sont plus de 37 entreprises qui sont intervenues pour ces travaux, dont Metalu, partenaire de Profils Systèmes en Guadeloupe. Ici, les profilés aluminium de Profils Systèmes ont été utilisés pour créer des pergolas, garde-corps, fenêtres, portes, etc.



Pour Pascal Rostol, responsable commercial export de Profils Systèmes, ce projet était « important, en termes de visibilité, de qualité et de prestige. »

