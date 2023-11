Myral en route vers le net Zéro Carbone

Un engagement ambitieux pour répondre aux impératifs environnementaux

Lancée il y a un an et demi, la démarche Neutral.ITE 2025 vise à décarboner les processus de fabrication de Myral en mettant l'accent sur la circularité, l'agilité et la sobriété. Cette initiative a permis à Myral de définir clairement ses objectifs en matière de réduction de l'impact carbone de ses panneaux d'isolation et de déterminer les étapes cruciales dans leurs processus de production. Avec des ambitions chiffrées, l'entreprise s'engage à proposer une solution pérenne qui répond aux impératifs environnementaux actuels, avec le soutien de l'ADEME et France Relance 2030.

« Depuis le départ, cette action se veut vertueuse et sincère. » Julien Bagnard, Directeur de Myral.

Les derniers mois ont été marqués par d'importants progrès dans l'écoconception de la solution, notamment par des choix judicieux en matière d'isolants complémentaires. Cette sobriété recherchée permettra de s'adapter à divers types de chantiers, soutenant ainsi les besoins de rénovation dans une logique de décarbonation.

L’emploi de matières recyclées soutient la décarbonation

La baisse de 70% de l’impact carbone de la solution Myral passe nécessairement par l’utilisation d’un maximum de matières premières recyclées post consommation dans le processus de production. L’objectif étant de réaliser les panneaux d’isolation par l’extérieur à partir de déchets du quotidien.

Le sourcing est donc une étape importante dans le processus. L’aluminium représente notamment un gros potentiel de décarbonation. Myral a ainsi comparé les données des fournisseurs qui avaient la capacité de proposer du recyclé et réalisé des tests sur leur ligne de fabrication. Le taux d’aluminium recyclé, issu de vrais déchets comme des canettes usagées, peut aller jusqu’à 75%Cela représente un gain compris entre 6 et 8 kg CO 2 par m². Plusieurs pistes sont également explorées pour le PVC, avec de la matière 50 à 100% recyclée issue de la déconstruction des menuiseries.

La décarbonation de la mousse isolante est en revanche un réel défi et l’intégration de bouteilles en plastique recyclées dans la formulation est très prometteuse. L’emploi d’environ 15% de matière recyclée dans la composition permettrait d’économiser près de 3 kg CO 2 par m².

Avec l’utilisation de 5 à 6 bouteilles par m², cela représente possiblement le recyclage de 1,5 million de bouteilles par an.

Pour Julien Bagnard, directeur Myral, le message global est clair : « La circularité est la valeur cardinale prônée par Myral ». De vieilles cannettes d’aluminium, des bouteilles en plastique usagées et des menuiseries en PVC peuvent désormais avoir une seconde vie pour isoler des logements, des bureaux et permettre à leurs occupants de faire des économies d’énergie au quotidien.

Dépolluer la nature de ses déchets et lutter contre le réchauffement climatique par l’isolation des bâtiments, voilà la trajectoire que souhaite engager Myral sur une démarche de long terme.

Une démarche bien engagée

Le challenge de la démarche Neutral.ITE est de transformer ces bonnes idées en concret. Depuis 2023, le travail de Myral a principalement été centré sur les modificatifs à apporter aux avis techniques CSTB, nécessitant notamment de nombreux essais de caractérisation des matériaux, validés dans le cadre de l’appréciation de laboratoire au niveau du feu. Prochaines étapes majeures début 2024 : finalisation de la vérification des FDES et leur publication sur le site inies.fr, certifiant ainsi l’impact réduit de leurs systèmes ; et validation des changements dans le cadre de l’avis technique CSTB et de la certification ACERMI.

Ensuite, l’enjeu de 2025 sera l’intégration d’autres typologies d’isolants en complément, peut-être encore plus décarbonés, comme la fibre de bois avec une partie de stockage de carbone. Parallèlement, Myral s’engage aussi à travailler sur la contribution carbone via la plantation d’arbre en France et l’agroforesterie afin d’atteindre le Net Zéro Carbone sur 100% du process. Cette solution a l’avantage de stocker du carbone sur le temps long et de contribuer à renouer avec la création de biodiversité.

Neutral.ITE Myral: une démarche vertueuse pour la filière

