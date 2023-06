Succès annoncé pour RENODAYS !

C’est l’un des événements majeurs de la rentrée 2023 pour le secteur du bâtiment et de la construction, et les acteurs de la filière ne s’y sont pas trompés. Ils ont répondu présents à RENODAYS et à son format inédit.



Ce sont ainsi 95 exposants parmi les plus grands leaders et les acteurs les plus engagés qui sont inscrits à date, laissant présager de la richesse des échanges qui vont avoir lieu en septembre.

La mobilisation de toute une filière

La thématique et le format séduisent. Il en est pour preuve la qualité et la diversité des exposants annoncés. Les institutionnels, les organisations professionnelles, les industriels de tous les secteurs (menuiserie, génie climatique, isolation…), les distributeurs… ont souhaité s’engager et s’investir dans ce rendez-vous. Car, au-delà de venir exposer, ils seront aussi contributeurs sur l’ensemble des prises de paroles qui se tiendront dans les huit espaces centraux.

Les pouvoirs publics et les services publics de l'habitat et du logement apportent leur soutien à RENODAYS . Ils ont d’ores et déjà annoncé leur présence : ADEME, ANAH, France RENOV’, le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Direction Générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ainsi que la Direction Générale de l'énergie et du climat (DGEC) du Ministère de la transition énergétique.

, les présences de EFFY CONNECT, ENERLY ECO, HELLIO SOLUTIONS, ROZO, SONERGIA sont à noter. Du côté des industriels : Génie climatique : ACTHYS, AIRZONE, ATLANTIC, BURGERHOUT - M&G GROUPE France, COMAP, EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, FLAMCO, INTUIS, POUJOULAT CHEMINEES, SAUNIER DUVAL, UBBINK France, VAILLANT, VIESSMANN, VMI. Matériaux et isolation : EDILIANS, ISOVER, KNAUF, KNAUF INSULATION, PLACO, SYBOIS, URSA France, WEBER, WIENERBERGER SAS. Menuiserie & Façade : France FERMETURES, K-LINE, MILLET PORTES ET FENETRES, REYNAERS, SEPALUMIC, SOCATEB ET CIE, SOLARLUX.



Et aussi :



Distributeurs : CEDEO, LEROY MERLIN, POINT.P.

Énergéticiens : GRDF.

Bureau d’étude : THERMICONSEIL.

Enseignement et organismes de formation : ECOLE DES PONTS, HELLIO ACADEMIE.

Entreprises générales de construction et rénovation : HDC.

Financement, banques et assurances : CONSONEO.

Société de services : LA POSTE SOLUTIONS BUSINESS.

Solutions techniques et Smart Home : DOREMI, A-OK France.

Start-Up : BIMEO, CRM QHARE



Grâce à la mobilisation et à l’engagement de tous ces acteurs, RENODAYS ambitionne d’être le lieu qui va changer la donne.

