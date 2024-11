Dans une étude publiée ce mois d’octobre, Hello Watt compare les devis d’installations photovoltaïques. Selon les acteurs proposant ces services, les tarifs sont extrêmement variables, démarrant à environ 12 000 euros pour frôler les 30 000.

L’essor de l’énergie solaire se ressent, soutenu par des mesures législatives, comme la dernière de loi de planification énergétique en examen au Parlement. Les rendements de cette ressource sont sans cesse plébiscités, adossés à un coût en baisse depuis 2010.

En témoigne les chiffres de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), selon qui le prix du matériel des modules photovoltaïques a plongé de 69 % de 2013 à 2019. D’après Hello Watt, le prix des panneaux solaires et des onduleurs a fléchi de 25 % depuis janvier 2023.

« À l’heure actuelle, les particuliers sont mal renseignés sur le coût réel d’une installation photovoltaïque », constate toutefois le conseiller en rénovation et efficacité énergétique, dans une étude consacrée aux prix des installations photovoltaïques résidentielles en France. Celle-ci est basée sur l’analyse de devis collectés chez différents types d’installateurs.

Des devis particulièrement élevés proposés sur le terrain…



Premier résultat relevé : « une disparité de prix étonnante entre les installateurs ». Pour les installations de 6 kWc - taille la plus répandue en autoconsommation en 2024 -, le tarif le plus bas commence à 11 600 euros pour culminer à 27 000.

Les plus faibles prix et écarts s’observent chez les installateurs nationaux, allant des 11 600 euros de base à 16 600 euros. Hello Watt s’est basé sur ses propres devis à octobre 2024, mais aussi ceux d’autres concurrents comme Qualiwatt et Nouvel’R Énergie. Demandées généralement via Internet, les offres seraient plus compétitives.

« De plus, en ligne, le prix est le même pour tout le monde, contrairement aux ventes sur les foires, salons et en porte-à-porte, où il est plus souvent établi à la tête du client. Les acteurs faisant appel à la vente terrain doivent rémunérer des commerciaux itinérants et sont donc généralement plus chers », affirme l'auteur de l’étude. Ainsi, les devis d’installation photovoltaïque établis sur le terrain oscillent entre 20 000 et 27 000 euros.

« Sur les foires et les salons, les conseillers qui font signer des devis le jour-même manquent nécessairement d’éléments précis pour bien dimensionner les installations », tels que la taille, l’emplacement du module, son potentiel niveau d’ombrage, le tableau électrique associé, voire la facture annuelle d’électricité des particuliers, explique également Hello Watt. « Enfin, les ventes en foires et salons ne permettent pas aux clients de bénéficier du délai légal de rétractation de 14 jours », abonde l’expert en efficacité énergétique.

… un écart de prix considérable chez les acteurs locaux

Les fournisseurs d’énergie « peuvent compter sur leur image de marque et leur réputation » et proposent des devis variant entre 16 000 et 26 600 euros. Ce qui revient jusqu’au double proposé par les installateurs nationaux.

Mais ce sont chez les acteurs locaux que les montants des devis sont plus disparates, démarrant à 12 000 pour s’envoler à quasiment 26 000 euros. « Les prix proposés varient considérablement en fonction de la société locale qui établit le devis. Parmi les acteurs locaux, on trouve aussi bien des artisans fiables que d’autres moins scrupuleux, et il est souvent difficile pour le particulier de les distinguer », commente Hello Watt.

Et de compléter : « Les entreprises qui proposent des offres compétitives ont également répercuté la baisse du prix du matériel sur leurs devis, ce qui n’est pas le cas de certains groupes qui maintiennent leurs prix pour augmenter leurs marges ».

Des propositions pour protéger le budget des ménages

L’expert en efficacité énergétique a également proposé des solutions pour faire de la France un leader en matière de photovoltaïque résidentiel. Il cible notamment le budget des ménages, à travers notamment l’abaissement de la TVA à 5,5 % sur toutes les puissances, 3 kWc et 6 kWc, alors que ces dernières sont respectivement soumises à des taux de 10 et 20 %.

Hello Watt recommande aussi d’inclure le solaire photovoltaïque dans des dispositifs tels que l’éco-prêt à taux zéro ou MaPrimeRénov’, qui, pourtant, subventionnent bien aujourd’hui le solaire thermique.

Sans compter des propositions de légifération pour éviter des dérives, comme l’interdiction de la vente en porte-à-porte ou des crédits pour les montants trop élevés. Hello Watt appelle également à étendre le délai légal de rétraction à la vente en salons et en foire, à sanctionner les pratiques frauduleuses de récupération de TVA ainsi que, bien évidemment, la simplification des démarches.

Pour lire plus en détail les propositions de Hello Watt, retrouvez son étude sur ce lien.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock