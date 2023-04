Alkern fait l’acquisition du groupe ADG Béton et étend ainsi ses solutions de gestion de l’eau

Deuxième génération à la tête du groupe ADG Béton, Nathalie et Stéphane Di Genni ont cédé leur activité à Alkern, afin d’assurer la poursuite de son développement au sein d’un groupe réputé pour son savoir-faire d’intégrateur et qui permettra de faire perdurer cette activité au sein d’un leader industriel du béton préfabriqué.



Revendiquant un savoir-faire de plus de 40 ans, le groupe ADG Béton a développé une expertise dans la conception et la fabrication de produits en béton et s’impose en véritable spécialiste dans le domaine de l’assainissement autonome. Sa gamme de produits s’étend aussi bien au niveau des solutions destinées au bâtiment qu’aux travaux publics.



Avec cette offre spécifique et son savoir-faire industriel, l’activité d’ADG Béton viendra compléter celle d’Alkern en l’enrichissant dans les domaines de plus en plus critiques de la gestion des eaux en assainissement non-collectif et du stockage d’eau pluviale.



Dans le cadre de cette opération, Stéphane Di Genni, actuel dirigeant d’ADG Béton, conserve ses fonctions et accompagnera l’intégration d’ADG Béton au sein du groupe Alkern. Xavier Janin, Président du Groupe Alkern de préciser : « Les équipes d’ADG Béton vont nous permettre de renforcer notre pôle Travaux Publics, et d’étendre notre offre de solutions de gestion de l’eau, sujet stratégique dont les besoins devraient augmenter chaque année. Cette acquisition renforce aussi notre présence récente dans la région Grand Est. »

