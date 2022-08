Doka présente ses solutions d’échafaudage au salon BAUMA 2022

Le plus grand salon du BTP au monde, BAUMA 2022, ouvrira ses portes du 24 au 30 octobre. À cette occasion, Doka présentera son nouveau secteur d’activité : les échafaudages. En témoignage de son engagement en faveur de la « création d’une valeur ajoutée pour ses clients », la société présentera ses offres innovantes en matière d’échafaudages, les progrès réalisés dans sa gamme de solutions de coffrage, mais aussi nombre de nouveautés dans les domaines de la numérisation et du développement durable. Cette offre étendue de produits et de services sera exposée au stand Doka (FN.421 – FN.423), qui occupera presque 4 500 mètres carrés.

Dans la sphère professionnelle, la proposition de valeur unique de Doka, qui consiste à « créer de la valeur ajoutée pour ses clients », est un témoignage de sa solide réputation en tant que partenaire fiable et compétent dans le secteur du BTP. « Il est crucial pour nous d’échanger avec nos clients, nos partenaires et tous les visiteurs intéressés. Le salon BAUMA est une véritable vitrine de l’état du secteur, et je me réjouis particulièrement de vivre cet événement », déclare Robert Hauser, PDG de Doka. « Lors du salon BAUMA 2022, nous nous présenterons pour la première fois comme une entreprise appartenant au groupe Umdasch. Cela nous place comme un partenaire fiable dans toutes les étapes de la construction et crée une plateforme unique pour fournir d’importantes synergies aux participants ». Robert Hauser

PDG de Doka

Sous le slogan « DOKA CONNECTS », le groupe d’entreprises offre aux participants l’opportunité d’en apprendre davantage sur les produits, les innovations et les tendances. Les visiteurs pourront profiter d’une exposition de 45 équipements, d’un large éventail d’activités et d’un total de 110 directs sur le thème de « DOKA CONNECTS ». Ils auront également la possibilité de s’entretenir avec l’équipe des ressources humaines à propos de perspectives d’emploi.

Élever les échafaudages vers de nouveaux sommets

Lors de ce salon, Doka lancera l’échafaudage Ringlock certifié par le DIBt sous la marque AT-PAC. Amorcé en 2020, ce partenariat stratégique avec AT-PAC, l’un des leaders du marché des échafaudages industriels, a permis d’établir une forte présence internationale qui est aujourd’hui en cours d’expansion, car Doka continue d’affermir sa renommée mondiale et de développer sa vision pour proposer à ses clients des solutions complètes dans le monde entier. Comme un reflet de ce partenariat fructueux, une tour d’échafaudage de près de 30 mètres de haut, visible de loin, accueillera les visiteurs du salon. Afin d’illustrer ses progrès stratégiques, Doka présentera également des applications pour les clients industriels, notamment des secteurs du pétrole, du gaz et du BTP. L’association du portefeuille de solutions de coffrage, du logiciel de gestion des échafaudages Hi-Vis® et d’autres services complémentaires, place Doka comme un fournisseur unique soutenant des projets de construction rationnalisés dans le monde entier.

De nouveaux produits de l’univers Doka

La société Doka est consciente que la sécurité, la flexibilité, l’ergonomie et la rentabilité sont des facteurs décisifs sur les sites de construction. C’est pourquoi ses systèmes de coffrage et ses échafaudages sont optimisés pour répondre à ces besoins. Les visiteurs du stand Doka pourront observer de près ces solutions pratiques dans une zone spacieuse.

Avec sa gamme de systèmes inédits, Doka ouvrira la voie à une nouvelle ère en matière de coffrages de dalles. Conçus pour s’adapter à tous types de géométries, leur structure polyvalente convient aussi bien aux petits qu’aux grands projets. Lors du développement de ses produits, l’entreprise s’est essentiellement focalisée sur l’amélioration de l’ergonomie et de la sécurité sur les sites de construction. En outre, ces systèmes permettent d’importants gains de productivité grâce à l’optimisation des processus par leur automatisation. Les visiteurs pourront découvrir toute la gamme de produits sur place et profiter de démonstrations pour compléter l’expérience.

Le dernier modèle du Framax Xlife plus sera également mis en avant lors du direct qui présentera ses nouvelles améliorations. Pendant de nombreuses années, ce système éprouvé a permis à des entreprises du BTP de mener à bien leurs projets. Avec sa nouvelle hauteur de trois mètres, il est à présent parfaitement adapté à la construction résidentielle. Forte de cette amélioration et de nouveaux accessoires, Doka impose un nouveau niveau d’excellence au domaine du haut de gamme.

Le DokaXlight hautement polyvalent a fait l’objet de plusieurs innovations aux composants novateurs, qui permettent au système de coffrage de voile bien connu de pouvoir maintenant aussi être utilisé pour le coffrage de dalles.

Dans le domaine des infrastructures, l’accent sera mis sur la présentation du système UniKit innovant de Doka. UniKit rassemble plusieurs composants qui seront mis à l’honneur à Munich, tels que les poutrelles primaires et secondaires et la tour d’étaiement 480. Ceux-ci peuvent non seulement être combinés entre eux, mais aussi s’intégrer à tous les autres systèmes d’étaiement de Doka. Que ce soit pour des ponts, des tunnels, des centrales électriques ou des immeubles élevés, des solutions d’étaiement complètes et économiques peuvent être développées pour chaque application sur la base de composants standard modulaires. Les solutions de coffrage de Doka permettent de réaliser les projets d’infrastructures ou d’immeubles de grande hauteur de manière sûre et efficace, et par le biais d’un unique fournisseur.

Pour la construction du pont Dumanja Jaruga en Croatie, Doka a fourni un package complet issu d’un seul et même fournisseur, y compris des solutions porteuses du kit de construction UniKit.

Optimisation des activités sur site avec les dernières solutions numériques

Pour Doka, il est crucial de dialoguer avec les clients, les partenaires et les passionnés de l’industrie afin de bâtir un avenir ensemble. Quelle que soit la catégorie de produits, il est clair que la numérisation compte parmi ces thèmes axés sur l’avenir. Dans l’espace dédié aux services numériques, les visiteurs pourront essayer les derniers services et solutions numériques de Doka, notamment le Easy Formwork Planner, une application mobile qui rend la planification du coffrage presque intuitive. L’offre de services numériques de Doka sera présentée dans trois domaines : le site intelligent, les assistants intelligents et la planification intelligente. Doka développe en priorité des solutions numériques visant à optimiser les activités sur le site de construction, afin de contribuer à en améliorer la productivité. L’accent est mis sur des aspects déterminants tels que la simplification des procédures, une plus grande transparence et une meilleure qualité d’exécution.

Doka amène la publicité extérieure sur le site de construction

Présenté pour la première fois, SiteLight proposera aux visiteurs de toutes nouvelles opportunités pour la publicité sur les chantiers. Les ingénieurs Doka et les experts LED de la filiale umdasch The Store Makers révolutionnent les panneaux publicitaires désuets des sites de construction avec la création d’un support innovant qui se révèle constamment sous un jour nouveau à mesure que la construction progresse. SiteLight ouvre de nouvelles perspectives aux professionnels du marketing dans le domaine de la publicité extérieure numérique grâce à l’utilisation d’une technologie d’éclairage et à des partenariats marketing visant à créer des espaces de publicité numériques à la fois frappants et éphémères dans des zones hautement compétitives. Cette technologie innovante sera visible bien au-delà du centre d’exposition, car une surface publicitaire SiteLight de 120 mètres carrés composée de 84 panneaux LED équipera la tour d’étaiement Doka de 30 mètres de haut.

Doka calcule l’empreinte carbone de tous ses produits

Doka reconnaît l’importance croissante du développement durable ainsi que des critères ESG qui motivent les investissements des clients. C’est pour cette raison qu’en tant que partie intégrante du groupe Umdasch, l’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux de développement durable. Dans le cadre d’un projet majeur, Doka a calculé l’empreinte carbone de la quasi-totalité de ses 6 000 produits : « Il est fondamental de créer de la transparence pour se diriger vers une neutralité carbone », explique Robert Hauser. « En rendant les données sur les émissions de CO 2 disponibles à nos clients pour chacun de nos produits, nous apportons une transparence qui est aujourd’hui sans pareille dans l’industrie du BTP ». Par cette approche, et parce que Doka fait partie de la chaîne d’approvisionnement, l’entreprise soutient les objectifs de ses clients concernant la réduction de leur propre empreinte carbone. Le PDG ajoute : « Nous savons maintenant où se trouvent les leviers les plus importants pour réduire les émissions de CO 2 dans le cycle de vie entier d’un produit, de l’approvisionnement en matières premières aux phases d’utilisation, de récupération et de recyclage en fin de vie, en passant par la fabrication et le transport sur le chantier. Même si notre coffrage ne reste pas dans le bâtiment, il entraîne un impact CO 2 sur le site de construction que nos clients veulent connaître. À présent, nous disposons de cette information et nous réduisons constamment notre empreinte carbone par la mise en œuvre de nouvelles mesures tout au long de la chaîne de valeur ».

Au salon BAUMA 2022, Doka présentera en détail l’empreinte carbone de la majorité des équipements et des produits exposés. En outre, les participants auront l’opportunité d’en apprendre plus sur les initiatives du groupe Umdasch en visitant son espace centré sur le développement durable, sur le stand de Doka.

Crédits photos : Doka & Groupe Umdasch

