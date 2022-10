Sécheresse : indemnisation des dommages Communiqué | 24.10.22

La Loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles est enfin promulguée et publiée au journal officiel depuis le 29 décembre 2021 : et elle va de facto faciliter les démarches de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle. Transparence des procédures et mesures sur le risque de sécheresse et réhydratation des sols. Délais de traitement des assureurs imposés : traitements et indemnisations plus rapides.