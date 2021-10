Panasonic lance sa nouvelle pompe à chaleur Aquarea compacte basse consommation avec ECS intégrée

Panasonic solutions chauffage et refroidissement annonce le lancement d’une nouvelle pompe à chaleur Aquarea compacte avec ECS intégrée. Idéale pour les habitations neuves à basse consommation, cette nouvelle pompe à chaleur au R32 est la dernière en date de la gamme air-eau de Panasonic, proposant des solutions à faible consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

Véritable révolution sur le marché, elle affiche des performances exceptionnelles, même en cas de températures extérieures extrêmement basses, avec une classe énergétique A+++ pour le chauffage et A+ pour l’eau chaude sanitaire. Offrant une efficacité optimale, la nouvelle pompe à chaleur Aquarea garantit des économies d'énergie conséquentes et de faibles émissions de CO 2 .

Design compact et rendement élevé

Spécialement conçue pour les espaces restreints, la nouvelle pompe à chaleur Aquarea se décline en différents modèles, allant de 3 à 9 kW. Particulièrement compacte, elle nécessite très peu d’espace pour l’installation et s’adapte parfaitement aux intérieurs même équipés d’appareils électroménagers volumineux (réfrigérateur, machine à laver...). Grâce à une hauteur réduite et un châssis solide, il est également possible d’installer une unité de ventilation au-dessus de la pompe à chaleur pour davantage de confort. Capable de produire de l’eau chaude et de l’eau froide, la nouvelle pompe à chaleur Aquarea est équipée d’un ballon en acier inoxydable intégré, pouvant stocker jusqu’à 185 L d’eau chaude sanitaire, soit la même capacité que le modèle conventionnel de Panasonic.

Maintenance facile

Bien que compacte, la nouvelle solution de Panasonic facilite la maintenance. Son design sophistiqué permet d’accéder aisément aux pièces hydrauliques grâce à un système d'ouverture de porte. Dotée d’un filtre magnétique pré-installé, la nouvelle pompe à chaleur Aquarea ne nécessite pas d’entretien régulier. Ayant multiplié par 51 la capacité de dépoussiérage du filtre à eau, Panasonic réduit ainsi la fréquence des nettoyages de l’unité.



U-Vacua™, une technologie d’isolation avancée



Outre son efficacité élevée, la nouvelle pompe à chaleur Aquarea, dotée de la technologie avancée U-Vacua™ (de série), affiche les meilleures performances au monde en matière d'isolation. Les panneaux U-Vacua™, panneaux d’isolation sous vide (PIV), sont 19 fois plus efficaces que la mousse de polystyrène. Grâce à cette technologie, l’unité conserve la chaleur beaucoup plus longtemps et réduit le nombre de chauffes par jour, garantissant ainsi des économies d’énergie considérables.

Contrôle intelligent

Compatible avec Aquarea Smart Cloud, la nouvelle pompe à chaleur Aquarea permet aux utilisateurs de contrôler à distance l’ensemble des fonctions de chauffage et de rafraîchissement, et notamment de gérer leur consommation. L’objectif ? Réduire les coûts et réaliser des économies d’énergie.



Également compatible avec Aquarea Service Cloud, la nouvelle solution de Panasonic permet aux installateurs d’accéder à distance aux systèmes de chauffage et de refroidissement des utilisateurs. Où qu’ils soient, les installateurs peuvent intervenir facilement, le but étant d’améliorer la satisfaction client en réduisant le temps de réponse et de réaliser des économies.

1 - Par rapport à un modèle conventionnel

