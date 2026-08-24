Un logiciel. Des possibilités infinies.

Les exigences imposées aux entreprises des secteurs de la construction, de la construction métallique et de la construction mécanique ne cessent de croître. Les projets gagnent en complexité, les variantes de produits se multiplient et les délais se resserrent. Parallèlement, les entreprises doivent relever le défi d’organiser leurs processus de manière efficace et d’utiliser leurs ressources de manière optimale.

Pourtant, de nombreuses entreprises utilisent encore une multitude de solutions logicielles différentes. La conception, la planification détaillée, la création de nomenclatures ou la préparation de la fabrication s’effectuent souvent dans des programmes distincts. Chaque logiciel remplit certes sa propre fonction, mais les plus grands défis se posent aux interfaces entre les différents systèmes.

Les divergences dans les données et la répétition des tâches font perdre du temps et augmentent le risque d’erreurs. Parallèlement, les efforts de coordination entre la conception, la préparation du travail et la fabrication s’intensifient. Au lieu de se concentrer sur le travail d’ingénierie proprement dit, les spécialistes consacrent une part considérable de leur temps de travail à transférer des informations entre différents systèmes, à répercuter les modifications ou à éliminer les incohérences.

Une étude comparative interne menée par le groupe ISD confirme cette observation. Dans le cadre d’une comparaison pratique anonymisée, on a examiné en quoi un processus d’ingénierie classique utilisant plusieurs solutions logicielles diffère d’un flux de travail d’ingénierie de bout en bout au sein d’une plateforme CAO intégrée.

Comparaison des temps de planification. Analyse comparative d’un projet réel : les processus d’ingénierie intégrés réduisent les temps de planification tout en assurant une continuité des données, de la conception à la fabrication.

Le résultat est sans appel : ce ne sont pas les étapes de conception individuelles qui déterminent l’efficacité d’un projet. Ce qui est déterminant, c’est plutôt la manière dont les informations restent disponibles et cohérentes tout au long du processus d’ingénierie. Moins il y a de changements de système et d’interventions manuelles nécessaires, plus les projets peuvent être réalisés rapidement, de manière transparente et fiable.

L’étude montre que les processus d’ingénierie intégrés permettent de réduire considérablement la charge de travail manuel. Les modifications n’ont pas besoin d’être mises à jour à plusieurs reprises, les données sont mises à la disposition de tous les participants au projet de manière cohérente et les informations de fabrication peuvent être fournies sans étapes intermédiaires supplémentaires. Cela permet de raccourcir la durée des projets et de réduire considérablement le risque d’erreurs.

Le plus grand défi réside dans l’articulation des processus

Le véritable défi des processus d’ingénierie modernes ne réside donc pas dans la conception elle-même, mais dans l’articulation de toutes les étapes du processus. Plus le nombre de solutions logicielles utilisées en parallèle est élevé, plus l’effort de coordination est important. Des sources de données disparates, de multiples interlocuteurs et des systèmes non interconnectés compliquent une collaboration de bout en bout.

C’est pourquoi les solutions de CAO modernes évoluent de plus en plus vers des plateformes d’ingénierie intégrées. Elles relient la conception, la documentation et la fabrication au sein d’une base de données commune et jettent les bases de processus automatisés, cohérents et évolutifs.

Un logiciel. Des possibilités infinies. Les plateformes d’ingénierie modernes vont aujourd’hui bien au-delà de la simple conception. Elles relient les processus, les personnes et les données au sein d’un environnement commun, jetant ainsi les bases d’un mode de travail plus efficace et pérenne. Au lieu de solutions isolées, on voit émerger un flux de travail continu qui aide les entreprises à mener à bien leurs projets plus rapidement, de manière plus transparente et avec une qualité supérieure.

Une plateforme intégrée ouvre ainsi de multiples possibilités : elle automatise les tâches récurrentes et réduit les étapes manuelles, libérant ainsi un temps précieux pour le véritable travail d’ingénierie. Parallèlement, elle évolue au rythme des besoins de l’entreprise, s’adapte avec souplesse aux nouveaux processus et aux nouveaux domaines d’activité, et jette ainsi les bases d’une croissance durable.

Mais le succès des processus d’ingénierie modernes ne dépend pas uniquement de la technologie. Ce sont les personnes qui l’utilisent au quotidien qui jouent un rôle décisif. Une base de données commune simplifie la collaboration entre la conception, la préparation des travaux et la fabrication, améliore la circulation de l’information et garantit que toutes les parties prenantes puissent accéder à tout moment à des données cohérentes et à jour.

Les exigences des entreprises sont aussi variées que les entreprises elles-mêmes. Qu'il s'agisse de construction métallique, de construction de façades, de construction mécanique ou de construction d'installations, chaque secteur comporte ses propres processus et défis. Une plateforme CAO moderne s’adapte à ces exigences, au lieu d’imposer aux entreprises des processus standardisés et rigides. Ainsi, une seule solution logicielle offre d’innombrables possibilités pour une automatisation accrue, une croissance durable, une meilleure collaboration et des solutions spécifiques à chaque secteur.

Un logiciel. Des possibilités infinies. Car un logiciel ne doit pas seulement faciliter la conception, mais aussi aider les entreprises à exploiter pleinement leur potentiel.

Un logiciel. Des possibilités infinies. En direct au salon BATIMAT 2026

La numérisation transforme durablement l’ingénierie. Aujourd’hui, les entreprises recherchent des solutions qui réduisent la complexité, relient les processus entre eux et permettent une croissance à long terme. Ce sont précisément ces évolutions qui seront au cœur du salon BATIMAT 2026 à Paris.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir, sur le stand HiCAD, comment les processus d’ingénierie intégrés peuvent être mis en œuvre dans la pratique. À l’aide d’exemples d’application concrets, ISD montre comment une plateforme CAO centralisée automatise les flux de travail, améliore la circulation de l’information et accompagne de bout en bout l’ensemble du processus de création de produit, de la conception à la fabrication.

Qu'il s'agisse d'une automatisation accrue, d'une collaboration plus efficace ou de solutions spécifiques à chaque secteur, découvrez comment une plateforme logicielle intégrée aide les entreprises à pérenniser leurs processus et à exploiter de nouveaux potentiels.

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