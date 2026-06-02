HiCAD 2026 : la CAO 3D gagne en efficacité

HiCAD 2026 : une nouvelle version pensée pour accélérer la conception CAO 3D

Avec HiCAD 2026, ISD Group dévoile une nouvelle version de son logiciel de CAO 3D, pensée pour simplifier le quotidien des professionnels de la construction, de la structure métallique, de la tôlerie et de la conception industrielle. Cette mise à jour met l’accent sur l’efficacité, la précision et le confort d’utilisation, avec de nombreuses évolutions destinées à réduire les manipulations répétitives et à fluidifier les processus de conception.

Une interface plus pratique pour gagner du temps

L’un des objectifs majeurs de HiCAD 2026 est d’aider les utilisateurs à travailler plus vite, sans perdre en précision. La nouvelle fenêtre de changement de scène facilite le passage d’un environnement de travail à un autre, avec un aperçu plus clair et une fonction de favoris intégrée au centre de démarrage. Résultat : l’utilisateur retrouve plus rapidement ses scènes de travail et limite les interruptions dans son flux de conception.

Cette logique d’ergonomie se retrouve aussi dans la gestion des attributs. De nouveaux symboles permettent d’identifier plus facilement si un attribut calculé est à jour ou doit être recalculé. La saisie manuelle des attributs devient également plus accessible, ce qui améliore la transparence des données et la maîtrise des informations associées aux éléments du projet.

Des nuages de points plus lisibles pour les projets complexes

HiCAD 2026 améliore aussi l’affichage des nuages de points, un enjeu important pour les professionnels qui travaillent à partir de relevés 3D ou de données issues de scans. La nouvelle version permet de modifier la luminosité, d’accentuer les contours, de mieux visualiser les arêtes et d’obtenir une lecture plus claire de la profondeur. Ces évolutions facilitent l’identification des éléments dans l’espace et renforcent la précision du travail de modélisation.

La réinitialisation de la zone de travail en un clic constitue également un gain de temps notable. Elle permet de retrouver rapidement une vue d’ensemble du nuage de points, sans multiplier les manipulations. Pour les projets de rénovation, d’extension, de structure métallique ou de façade, cette meilleure lisibilité peut faire la différence dans la compréhension du bâtiment existant.

Des feuilles de dessin plus rapides à produire

La production de plans et de documents techniques fait partie des étapes les plus chronophages dans un projet CAO. HiCAD 2026 répond à cet enjeu avec plusieurs améliorations dédiées aux vues et aux feuilles de dessin. Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer plus facilement l’état d’affichage d’une vue, puis y revenir rapidement. Cette fonctionnalité est particulièrement utile sur les grands ensembles, où il faut souvent afficher ou masquer de nombreux éléments.

Autre nouveauté importante : la possibilité de dupliquer une feuille de dessin complète, avec ses vues, cotations, textes, indications de coupe et détails. Cette fonction simplifie la création de variantes, de plans clients ou de documents de vérification, tout en réduisant les risques d’erreur liés à la reproduction manuelle des informations.

Une CAO 3D plus précise pour la tôle pliée et la structure métallique

HiCAD 2026 apporte aussi des évolutions ciblées pour les métiers techniques. Dans le module Tôle pliée, les splines peuvent désormais être affichées le long d’une esquisse, ce qui ouvre la voie à des conceptions plus variées et plus précises. Cette amélioration intéressera particulièrement les professionnels confrontés à des formes complexes ou à des besoins de personnalisation avancés.

Pour la structure métallique, une nouvelle jonction “Platine de recouvrement” vient enrichir les fonctions dédiées au bâtiment. Elle permet de relier un profilé vertical à deux autres profilés en croix, une configuration utile pour certains assemblages métalliques. Cette nouveauté renforce la capacité de HiCAD à accompagner des projets de construction exigeants, où les détails d’assemblage jouent un rôle essentiel.

Une meilleure gestion de l’IFC et des échanges de données

L’interopérabilité reste un sujet central pour les professionnels du bâtiment et de l’industrie. Avec HiCAD 2026, ISD Group intègre une nouvelle visionneuse IFC directement dans la fenêtre d’importation. Lors de la lecture d’un fichier IFC, l’utilisateur peut visualiser les éléments, sélectionner ceux qu’il souhaite importer et exclure les données inutiles. Cette évolution permet de gagner du temps, de mieux contrôler les informations importées et de clarifier les données projet dès le départ.

Cette amélioration répond aux besoins des équipes qui travaillent dans des environnements collaboratifs, avec des maquettes numériques, des échanges BIM ou des données provenant de différents logiciels métiers.

HiCAD 2026, un levier de productivité pour les professionnels

En combinant ergonomie, précision, automatisation et meilleure gestion des données, HiCAD 2026 s’inscrit comme une version orientée productivité. Les nouveautés apportées aux nuages de points, aux feuilles de dessin, à l’import IFC, à la tôle pliée ou encore à la structure métallique visent un même objectif : permettre aux utilisateurs de concevoir plus efficacement, avec moins de manipulations et une meilleure maîtrise de leurs projets.

Pour les entreprises de construction métallique, les bureaux d’études, les industriels, les professionnels de la façade ou de la tôlerie, cette nouvelle version représente une opportunité d’optimiser les processus de conception, de fiabiliser les livrables et d’améliorer la collaboration autour des données techniques.

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