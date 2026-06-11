Maîtrisez rapidement TopSolid 2026

La version TopSolid 2026 marque une nouvelle étape dans l’évolution de la solution, avec de nombreuses améliorations destinées à optimiser vos méthodes de conception et de fabrication. Ces évolutions viennent enrichir vos outils au quotidien, tout en renforçant la performance et la fiabilité de vos processus industriels.

Dans ce contexte, la montée en compétence sur ces nouveautés constitue un levier essentiel pour en tirer pleinement parti. Se former permet de prendre rapidement en main les nouvelles fonctionnalités, de gagner en efficacité dans vos opérations quotidiennes et de renforcer l’autonomie de vos équipes dans l’utilisation de TopSolid.

Pour vous accompagner, des formations dédiées aux nouveautés TopSolid 2026 sont proposées. Organisées exclusivement à distance à partir du mois d’avril, elles s’intègrent facilement dans votre organisation et vous permettent d’identifier rapidement les évolutions clés pour vos activités.

Plusieurs sessions sont disponibles selon votre environnement métier :

TopSolid'Design : 1 journée pour maîtriser les évolutions en conception

: 1 journée pour maîtriser les évolutions en conception TopSolid'Cam : 2 journées dédiées, avec des modules indépendants pour plus de flexibilité

: 2 journées dédiées, avec des modules indépendants pour plus de flexibilité TopSolid'Steel : 1 journée dédiée aux spécificités de la construction métallique

: 1 journée dédiée aux spécificités de la construction métallique TopSolid'Wood : 1 journée pour exploiter les nouveautés métiers

Ces formations ont été conçues pour vous apporter une vision claire des évolutions, faciliter leur adoption et vous permettre d’en exploiter rapidement tout le potentiel dans vos projets.

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