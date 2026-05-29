Maison en A : l’auto-construction de Salomé avec les panneaux Joris Ide

Une maison en A : simplicité architecturale et efficacité constructive

De plus en plus prisée dans les projets d’auto-construction, la maison en A séduit par sa forme iconique et sa simplicité de mise en œuvre. Caractérisée par une toiture à deux pans descendant jusqu’au sol, cette typologie se résume à « une grande toiture dans laquelle on aménage un espace de vie ».

Historiquement présente en Europe comme au Japon, cette architecture vernaculaire revient aujourd’hui sur le devant de la scène grâce à ses nombreux avantages :

structure simple et rapide à monter

réduction des coûts de construction

optimisation des volumes et des matériaux

Autant d’atouts qui en font un modèle idéal pour les projets d’habitat autonome et durable.

Une aventure d’auto-construction portée par l’expérience

Après une première maison en ossature bois réalisée en duo, Salomé s’est lancée seule dans ce nouveau défi : concevoir et construire sa propre maison en A. Un projet ambitieux, documenté et inspirant, qui s’inscrit dans une démarche d’autonomie et de maîtrise des techniques constructives.

Ce type de structure permet en effet une mise en œuvre accessible : l’ossature bois peut être montée à deux personnes avec peu de moyens de levage.

Le choix de la performance avec les panneaux sandwich Joris Ide

Pour répondre aux exigences thermiques et esthétiques du projet, Salomé a opté pour les panneaux de toiture JI Vieo Roof de Joris Ide.

Ce choix repose sur plusieurs critères clés :

Isolation et performance énergétique

Dotés d’une âme en mousse PIR, ces panneaux sandwich assurent une excellente isolation thermique tout en garantissant une forte rigidité structurelle.

Esthétique contemporaine

Leur profil nervuré aux ondes rapprochées évoque l’esthétique du zinc à joint debout, apportant une signature architecturale moderne et minimaliste.

Facilité de mise en œuvre

Grâce à leur conception et à leur finition antidérapante (revêtement Grandemat), la pose est facilitée, même dans le cadre d’un chantier en auto-construction.

Résultat : 270 m² de toiture isolée posés en moins de deux jours, illustrant la rapidité et l’efficacité du système.

Une réponse concrète aux nouveaux enjeux de construction

Ce projet démontre que les solutions acier et les panneaux sandwich s’intègrent parfaitement dans des projets résidentiels innovants, y compris en auto-construction.

À la croisée de plusieurs tendances – habitat alternatif, performance énergétique et simplicité constructive – la maison en A de Salomé incarne une nouvelle manière de bâtir :

plus accessible

plus rapide

plus responsable

Joris Ide, partenaire des architectures contemporaines

Avec ses solutions d’enveloppe métallique performantes et esthétiques, Joris Ide accompagne les professionnels comme les particuliers dans la réalisation de projets innovants et durables.

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