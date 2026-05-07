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Inside JI Auvergne : Talents, Passion & Performance

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Publié le 07 mai 2026
Découvrez JI Auvergne, un site clé de Joris Ide et un acteur majeur de la construction métallique en France.

Avec plus de 30 000 livraisons et 1 500 clients actifs, JI Auvergne allie excellence industrielle et forte dimension humaine. Dans cette vidéo, nous mettons en lumière l’engagement de nos équipes ainsi que le parcours inspirant de Julian Giraud, qui a évolué d’opérateur à Responsable Certification et Conformité.
Aligné avec nos programmes #PlanetPassionate et #PeoplePassionate, JI Auvergne s’engage activement en faveur du développement durable, de l’innovation et du bien-être de ses collaborateurs.

 

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