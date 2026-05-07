Inside JI Auvergne : Talents, Passion & Performance
Avec plus de 30 000 livraisons et 1 500 clients actifs, JI Auvergne allie excellence industrielle et forte dimension humaine. Dans cette vidéo, nous mettons en lumière l’engagement de nos équipes ainsi que le parcours inspirant de Julian Giraud, qui a évolué d’opérateur à Responsable Certification et Conformité.
Aligné avec nos programmes #PlanetPassionate et #PeoplePassionate, JI Auvergne s’engage activement en faveur du développement durable, de l’innovation et du bien-être de ses collaborateurs.
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Dans le Gard, une nouvelle usine-signature pour Soprema
Soprema présente son nouveau site de production situé à Saint-Gilles, dans le Gard. Ce nouvel outil se démarque par son apparence, qui rompt avec l’image traditionnelle des sites de production de ce type.
Rénovation de toiture : un chantier exemplaire signé Ludovic Oudard avec Joris Ide
À Nogent-le-Roi, Ludovic Oudard rénove la toiture de son entrepôt (300 m²) avec le panneau isolé JI Roof 1000.
Toiture panneaux sandwich Joris Ide et baie vitrée sur le bureau
Dans le Tarn, le créateur DIY Aladdin Jammal lance un concept d’hébergements insolites en A-frame. Première étape : un bureau d’accueil de 21 m², conçu comme démonstrateur.
Véranda : Profils Systèmes dévoile un livre blanc et un spot publicitaire
Spécialisé dans la fabrication de profilés aluminium, Profils Systèmes a dévoilé un spot publicitaire pour sa véranda aluminium Wallis.