Un ouvrier de 19 ans est décédé après un malaise sur un chantier dans la Drôme. La chaleur est l’hypothèse privilégiée.

Un jeune ouvrier de 19 ans est décédé dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 mai à l'hôpital de Die, dans la Drôme, après avoir été victime d'un malaise alors qu'il travaillait sur une toiture. La chaleur est l'hypothèse privilégiée, même si les circonstances exactes du décès restent à établir.

Le jeune homme intervenait sur un chantier de couverture à Ponet-et-Saint-Auban lorsqu'il s'est senti mal. Transporté en urgence à l'hôpital de Die, il n'a pas survécu. Ce jour-là, les températures dans la région avoisinaient les 31 °C à l'ombre.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie de Crest, en lien avec la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

Le BTP en première ligne face aux risques liés à la chaleur

Ce drame repose la question de la protection des travailleurs exposés aux fortes chaleurs. Les ouvriers du BTP qui œuvrent en extérieur et fournissent des efforts physiques soutenus sont particulièrement vulnérables à l'hyperthermie : lors d'un coup de chaud, la température corporelle peut dépasser 40 °C et engager le pronostic vital.

En 2025, neuf accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur ont été notifiés par la Direction générale du travail.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a déclaré dans la matinée de mercredi « regarder avec attention ce qui se passe en matière de santé au travail pour les travailleurs exposés aux grandes chaleurs », appelant les entreprises du BTP à « prendre leurs responsabilités ».

La législation appelée à évoluer

Le Code du travail impose aux employeurs de protéger leurs salariés face aux fortes chaleurs — des obligations renforcées par un décret pris en 2025. Pour autant, il n'existe pas de température maximale légale au-delà de laquelle un salarié pourrait quitter son poste. Si l'ancienne ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet avait écarté l'instauration de tels seuils, elle avait néanmoins affiché sa volonté de permettre à l'inspection du travail de suspendre toute activité ne respectant pas les règles de sécurité en période de forte chaleur. Désormais députée (Ensemble pour la République, Paris), elle doit déposer une proposition de loi sur les accidents du travail d'ici début juillet.

Le BTP demeure l'un des secteurs les plus exposés aux accidents graves en France, avec 146 décès par accidents du travail recensés en 2024, selon le rapport annuel de l'Assurance maladie-risques professionnels publié fin 2025. L'indice de fréquence des accidents y est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale. La mortalité des jeunes recrues y est particulièrement préoccupante : chez les moins de 25 ans, plus de la moitié des décès surviennent dans l'année qui suit la prise de poste.