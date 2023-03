MAPEI France récompensée pour son engagement avec FRET 21

MAPEI est depuis toujours engagée dans une démarche de développement durable, de la conception du produit à son utilisation.



En rejoignant en 2019 le dispositif FRET 21, MAPEI France s’était engagée à réduire de 10% sur 3 ans les émissions de CO 2 de ses activités de transport, ce qui représentait chaque année 500 tonnes de CO 2 .



Grâce à l'engagement de tous, cet objectif a été largement dépassé avec 2338 tonnes d’émissions de CO 2 évitées sur 3 ans ! Bravo aux équipes MAPEI qui ont contribué à l'obtention de ce prix !



"Ce trophées récompense l'entreprise ayant réalisé le plus fort gain d'émissions de CO 2 (exprimé en % CO 2 ) sur une année complète d'engagement N+1, N+2 ou N+3. L'entreprise lauréate a su mettre en place une stratégie volontaire et ambitieuse pour réduire significativement son impact énergétique et environnemental pour ses activités de transport et logistique. Sa démarche proactive contribue chaque jour à lutter contre le changement climatique et à améliorer la qualité de l'air." Boris Ravignon, Président-directeur général de l'ADEME.



Le programme EVE est porté par d'ADEME, Eco CO 2 et les organisations professionnelles (AUTF, CGF, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) et bénéficie du soutien du Gouvernement représenté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et par le ministère de la Transition énergétique. Il est financé par les fournisseurs d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Pour en savoir plus exit_to_app