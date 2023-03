SeCorrPhon AC 200 : appareil combiné pour la localisation de fuites d’eau

Les enjeux environnementaux au cœur de toutes les discussions, tels les changements de climat et notamment la rareté de l’eau, font que la détection des fuites d’eau est plus que jamais essentielle aujourd’hui.

SEWERIN propose depuis bientôt un siècle, des appareils pour détecter les fuites.



Trouver une fuite, c’est dans l’objectif de la réparer, pour que la réparation soit la plus efficace et économique possible, il faut la localiser avec le plus de précision possible, car une fouille d’une mètre n’impacte pas le budget de la même manière qu’une fouille de 5 mètres (sans parler de la gêne éventuellement causée au trafic routier et à la multiplication des réseaux tiers éventuellement dans la fouille) et vue la multiplication des réparations à faire, il faut que celles-ci soient circonscrites au plus juste. L’économie réalisée est substantielle.



Le SeCorrPhon AC 200, vaisseau amiral de la gamme électroacoustique de SEWERIN, répond à ces besoins de manière précise :

Simplicité : L’interface tactile couleur de l’AC 200 couplée à un logiciel épuré permet d’accéder très simplement et intuitivement aux fonctions utiles. Les outils d’aide à la décision sont extrêmement visuels et très compréhensibles (histogramme des 7 derniers bruits minimum, possibilité de réécouter les 7 derniers bruits, affichage en temps réel du spectre du bruit).

Performance : La nouvelle génération de microphone piézo électrique équipant l'AC 200 restitue les sons de manière extrêmement fidèle, pas de bruit de fond (ni de parasites générés par les câbles car les microphones et le casque sont sans fils), une clarté encore jamais atteinte qui permet de différencier et d'identifier des bruits de fuites à peine audibles ce qui permet un affinement très précis de la position des fuites pour une réparation chirurgicale.