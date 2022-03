Marmoleum, Pauline Esparon et l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle – Les Ateliers : inspiration design !

Forbo Flooring réitère son engagement auprès des designers et étudiants en design avec un nouveau défi collaboratif autour de son revêtement emblématique, le Marmoleum.

Le principe : proposer à des étudiants de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSI) – Les Ateliers de découvrir toutes les facettes de ce linoléum issu à 97 % de matières premières naturelles dont 72 % renouvelables et l’expérimenter dans des champs d’application en lien avec les espaces de travail. Un projet inventif, chapeauté, qui plus est, par la jeune designer Pauline Esparon.



Là encore, les réalisations se révèlent aussi riches et variées que les possibilités infinies permises par ce revêtement résolument innovant.

Les Student Challenges de Forbo Flooring : des collaborations internationales en faveur de la créativité

Depuis 2016, Forbo Flooring organise régulièrement des Student Challenges, incitant à la performance des étudiants d’écoles de design du monde entier (comme les étudiants en design industriel de l'université Emily Carr de Vancouver, ceux de l'Université Zokei de Tokyo, du Beckmans College of Design de Stockholm ou encore de la Nuova Accademia di Belle Arti à Milan).



« Il s’agit de faire travailler nos revêtements de sol par ces designers en devenir, tout en laissant libre cours à leur imagination pour créer tout ce qu'il est possible » explique Nawal Ben Fakir, chef de projet Student Challenges. Et de poursuivre : « Cela nous permet de considérer nos produits d'une manière différente, en explorant les potentialités sous de nombreux angles et recueillir de nouvelles perspectives pour les développements futurs. Côté étudiants, au-delà de la découverte de matériaux et d’exprimer leur créativité, ils acquièrent aussi des techniques de production industrielle et une expérience professionnelle. »

Défi lancé à l’ENSI - Les Ateliers, seule école nationale exclusivement consacrée à la création industrielle et au design

Au cœur de Paris, l’ENSCI – Les Ateliers prend place dans les ateliers historiques du décorateur Jansen dont elle a conservé l’esprit tout en s’ouvrant aux technologies les plus contemporaines (outils numériques, imprimantes et scanners 3D …).



Classée première école française d'art et de design au monde par le QS World University Rankings (et à la 26e place parmi les 800 meilleures écoles et universités à l’international), elle entend « rompre avec les modèles académiques en plaçant la création au cœur des préoccupations de la production industrielle et ainsi renouer avec l’esprit du Bauhaus ou du Black Mountain College. »



Une volonté pédagogique innovante qui a particulièrement séduit Forbo Flooring. En effet, à l’ENSCI-Les Ateliers, « on "apprend par le faire" : on expérimente, on procède par itération, on manie les incertitudes. On apprend à gérer la complexité, à concevoir des usages et des systèmes dans une démarche socialement responsable. »



Le nouvel Student Challenge proposé par Forbo Flooring y trouve donc pertinemment sa place. Initié le 6 octobre 2021 sur le site même de Sarlino à Reims (avec découverte de l’usine et présentation technique & esthétique du Marmoleum), ce projet rassemble une douzaine d’étudiants qui ont consacré une demi-journée par semaine à des ateliers en Studio Design avec pour thème : l’environnement de travail de demain. À leur disposition : Marmoleum (revêtement de sol en linoléum, Furniture linoleum (linoléum pour mobilier) et Bulletin Board (panneau d’affichage, toujours en linoléum), des matériaux choisis pour leur composition naturelle, leur conférant une flexibilité et une durabilité optimales doublées d’un faible impact environnemental.



Cerise sur le gâteau (ou Design sur le lino !), la Designer Pauline Esparon a animé nombre de ces ateliers.

Sous le regard de Pauline Esparon

Avec une approche poétique, sensitive et intuitive du design, Pauline Esparon se plaît à explorer les matières brutes qui nous entourent pour mettre en valeur les qualités que nous tenons pour acquises. Révélée notamment par son travail sur le lin, la jeune normande diplômée de la Design Academy Eindhoven aux Pays-Bas prend soin d’utiliser des ressources disponibles localement, en abondance et dont l’extraction n'impacte pas l’environnement.



Elle confie : « J’ai l’impression que ma pratique du design, ce n’est pas tant de prendre une matière pour la modifier, mais c’est de prendre une matière pour la redécouvrir. C’est un petit peu un travail de rembobinage. Il y a quelque chose de revenir à l’essentiel, de revenir à un état absolument primaire et brut de cette matière. » Par ailleurs, elle considère « l’industrie pas seulement comme un outil de transformation, mais comme un outil de recherche (…) il y a possibilité pour des explorations. »



C’est donc avec enthousiasme qu’elle a accepté d’accompagner les étudiants l’ENSCI – Les Ateliers durant 10 semaines dans ce projet autour de Marmoleum (qui, rappelons-le, est fabriqué à partir d’huile de lin), pour notamment en rechercher son potentiel caché. Pauline Esparon décrit « ce matériau ‘’ambigu’’ et excitant comme un produit unique dans son identité d'’’entre-deux’’. Un produit lourd et rigide, mais léger et souple en même temps, résistant et doté d'une expression douce et veloutée. Un matériau qui invite à l'exploration. »



Concrètement, ce Studio Challenge consiste à imaginer des applications inédites pour ce matériau Forbo Flooring, dédiées à l’univers des espaces de travail (thème proposé par Pauline Esparon). Dans un premier temps, les étudiants ont été invités à découvrir les processus de fabrication du linoléum (qu’il s’agisse du Marmoleum, Furniture linoleum et Bulletin Board) pour déceler ses performances techniques (résistance, isolation, propriété anti-bactérienne, tactilité, conductivité…).



Des échantillons leur ont ensuite été confiés pour qu’ils les expérimentent, définissent différents scénarios en lien avec la problématique des « nouvelles manières de travailler » (frontière entre espace professionnel et espace privé, organisation, gestes, outils, dispositifs…). Quelles typologies d’objets et d’espaces peuvent être repensés ou réinventés ? À la clé : des prototypes créés pour démontrer l’intérêt de l’utilisation des matières Forbo Flooring dans la conception des lieux de travail.

11 projets dévoilés le 19 janvier 2022

À l’issue de dix semaines de travail, le 19 janvier dernier, les étudiants ont mis en avant leurs recherches, sous la forme d’une présentation à la fois formelle (prototype) et théorique, explicitant chaque étape des réalisations. 11 projets ont ainsi été présentés, au sein même de l’ENSCI – Les Ateliers, chacun différant en esthétique et fonctionnalité, tous résultant d’expérimentations réellement abouties sur la matière. Percé, poncé, gravé, découpé, entaillé, enroulé, étiré… le linoléum crée la surprise !

