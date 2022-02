Optima Murs : la solution de référence pour le doublage des murs ! Communiqué | 17.02.22

Le système Optima Murs d’ISOVER permet à la fois une isolation thermique et acoustique des murs par l’intérieur, en neuf comme en rénovation, sur supports réguliers ou irréguliers. Avec cette solution, vous avez l’assurance d’une isolation assurant une bonne étanchéité à l’air et la gestion des transferts de vapeur d’eau dans les parois. Des murs bien isolés, c’est la garantie d’un confort thermique hiver comme été et une réduction de la sensation désagréable de paroi froide et d'humidité.