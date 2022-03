Chefs de chantier, maçons, artisans… découvrez la LN-150 de Topcon !

LN-150, la station Topcon pour mesurer et implanter sans l’aide de personne Avec 1 seul opérateur, sans prérequis topographique, réalisez vos opérations en toute simplicité. La LN-150 permet d’optimiser votre rentabilité et vos ressources sur chantier.

La LN-150 de Topcon est un système abordable, facile d’utilisation et multifonctionnel pour les opérations intérieures et extérieures de mesure et d’implantation.



L’implantation et la prise de mesures sur chantier sont des opérations souvent chronophages et onéreuses, mais le navigateur LN-150 permet de vous affranchir de ces contraintes. En effet, le Layout Navigator est une station totale robotisée à nivellement automatique dont les flux opérationnels ont été revus et simplifiés. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton « ON » pour niveler l’appareil et procéder ensuite au jalonnage 3D de manière précise et entièrement autonome.



La LN-150 est idéale pour tous types d'implantations (infrastructures, fondations et semelles, ouvrages, réseaux urbains) et de levés topographiques (cartographie, récolement de réseaux, création et complément de plans, etc.).

Pratique, avec une conception pensée pour le terrain, la LN-150 est légère, facile à installer avec sa large poignée, étanche (IP65) et robuste.

Oubliez les plans papiers et améliorez vos flux de travail en choisissant la LN-150 plutôt que des méthodes traditionnelles.

Profitez de sa connexion sans fil (Wi-Fi et Bluetooth longue portée) disponible jusqu'à 130 mètres.

Une solution opérateur unique pour une implantation et un relevé 3D précis.

Auto-nivellement en une pression du doigt sur un bouton.

Options de communication des instruments WI-FI et de longue portée Bluetooth®.

Flux de travail simplifiés et connectés au cloud avec Autodesk, Bentley et MAGNET.

Utilisation sur un téléphone ou une tablette avec l'application mobile MAGNET Construct.

Pour en savoir plus exit_to_app