Susciter l’inspiration, conseiller, rassurer, accompagner, guider, tels sont les engagements de VM auprès des professionnels du bâtiment comme des particuliers. Le nouveau catalogue Aménagement Extérieur 2020 revisité s’inscrit dans cette démarche avec toujours pour fil conducteur le client au coeur de la réflexion.

Chaque détail est conçu pour faciliter la réflexion et la concrétisation des projets. Cette volonté de « faire ensemble », qui anime les équipes, se retrouve dès l’accroche « Imaginons et créons votre extérieur ». Un esprit de proximité et une dynamique qui s’illustrent au fil des pages sur fond de dialogue vivant : chapitres « Votre extérieur », « Vos projets » / « Nous avons l’expertise », « Nos bons plans et inspirations », encarts conseils, témoignages de clients et d’influenceurs pour aménager piscine et terrasse, ou encore pour embellir sa façade…

Un nouveau format pratique en accord avec les tendances

Le catalogue de 148 pages est entièrement repensé pour une utilisation et une lecture simples. Le lecteur le feuillette, se l’approprie, note, se projette… Le nouveau format 21 x 26 cm est pratique à prendre en main, à glisser dans un sac ou à transporter dans la boîte à gants de sa camionnette professionnelle…

Le sommaire, plus pragmatique, se présente sur une page, permettant un repérage de l’information en un coup d’oeil. Autre astuce, les catégories de produits apparaissent colorées sur la tranche des pages, telles des onglets web, pour guider la lecture et mieux se repérer.

La part belle est faite aux produits rigoureusement sélectionnés auprès de fabricants de renommée. Si les visuels d’ambiances restent soignés et éveillent l’imagination, leurs descriptifs sont directement associés aux produits. Fini la navigation de haut en bas des pages ! Coloris, matières, dimensions…, les choix laissent libre cours à la créativité.

Des valeurs à livre ouvert

Le catalogue est incarné pour la première fois par Éric Rouet, Directeur Général depuis 2019, qui signe l’édito. L’occasion de mettre en lumière l’accompagnement, l’expertise et l’engagement de VM, des équipes terrain à la direction. VM porte haut ses valeurs à travers une charte graphique restylisée.

L’équilibre entre le professionnalisme et la relation humaine se retrouve à travers l’alternance de lignes géométriques et la typologie manuscrite ou encore les photographies type Polaroïd.

Les services, historiques ou nouveaux, sont replacés en tête d’affiche : rendez-vous en ligne, modélisation 3D, découpage/usinage, livraison, aide au chargement, show-rooms, devis gratuits, crédit à 30 jours… La présence digitale active de VM, chère au spécialiste, est également élevée au premier rang.

Décryptage des tendances 2020

Le carrelage forte épaisseur en 20mm et grès cérame rectifié . VM propose une gamme large avec de multiples formats carrés et rectangulaires, et des aspects variés tels que la pierre, le béton, classique ou le bois.

. VM propose une gamme large avec de multiples formats carrés et rectangulaires, et des aspects variés tels que la pierre, le béton, classique ou le bois. Pour les adeptes de la décoration du jardin, VM dispose d’une riche gamme de galets et graviers décoratifs.

La Pierre Naturelle reste parmi les tendances 2020 pour son caractère écologique. Dalles, dallages en opus, petits pavés… se déclinent dans de nombreux coloris et matières : Travertin, Granit, Pierre Bleue, Grès, Calcaire, Pierre de Causse, Quartzite, Ardoise, Schiste…, et finitions : Paillis, Pas japonais, Dessus de murs, Margelles, Bordures, Piquets…

reste parmi les tendances 2020 pour son caractère écologique. Dalles, dallages en opus, petits pavés… se déclinent dans de nombreux coloris et matières : Travertin, Granit, Pierre Bleue, Grès, Calcaire, Pierre de Causse, Quartzite, Ardoise, Schiste…, et finitions : Paillis, Pas japonais, Dessus de murs, Margelles, Bordures, Piquets… La gamme de bardages s’étoffe avec des solutions en composite pour une pose en faux clair voie. Facile à mettre en oeuvre et à entretenir, elles séduiront les foyers.

Pour en savoir plus exit_to_app