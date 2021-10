VEKASLIDE Hi-5 est le nouveau coulissant PVC à frappe innovant à 2 vantaux mobiles, pensée et désigné par VEKA. Avec ses 5 innovations, il se présente comme une alternative design et performante aux traditionnelles baies coulissantes. Grandes dimensions, hautes performances, manipulation sans effort… sont autant d’atouts pour les utilisateurs de cette baie vitrée.

Glissez vers la haute performance du coulissant !

Pensé et développé pour réunir les meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à frappe, le VEKASLIDE Hi-5 est design et contemporain.

Il combine performances, grand clair de vitrage et finesse des profilés. Son caractère innovant permet une aisance d’utilisation inégalée grâce à un coulissement sur 2 rails sans frottement, tout en garantissant une parfaite étanchéité à l’air.



Le VEKASLIDE Hi-5 est un coulissant design avec des masses fines : avec seulement 54 mm en battement central, la finesse de ses profilés permet un grand clair de vitrage.

Déclinable en 50 coloris, il est sublime avec la finition mate VEKA SPECTRAL qui apporte une esthétique incomparable à la menuiserie !



Le VEKASLIDE Hi-5 garantit également une étanchéité à l’air optimale grâce à la compression des joints de frappe… et offre donc des performances thermiques et acoustiques très élevées.

Au niveau de la manipulation, les vantaux coulissent sur 2 rails sans frottement, ce qui permet un effort quasi nul pour ouvrir et fermer la menuiserie. La ventilation est également prévue grâce à une immobilisation intermédiaire et un verrouillage des ouvrants pour une plus grande sécurité de l’habitat.



Coté fabrication, le process est identique à celui d’une fenêtre PVC traditionnelle, avec une quincaillerie ceinturante et des gâches spécifiques.



Enfin, ce produit bénéficie de l’expertise et de l’engagement de VEKA dans le recyclage et l’économie circulaire depuis presque 30 ans : les profilés sont 100 % recyclables et contiennent de la matière recyclée à cœur.

Le VEKASLIDE Hi-5 répond donc parfaitement à toutes les réglementations environnementales.



Disponible fin 2022.

Pour en savoir plus exit_to_app