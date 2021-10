Découvrez le panneau de toiture Usystem Roof OS Comfort, la solution d’isolation par l’extérieur des toitures dédiée au confort intérieur !

Près de la moitié des Français rénovent pour plus de confort. En effet, le confort thermique et l’isolation acoustique sont parmi les 3 premières sources d’insatisfaction de qualité de vie au sein des logements. Unilin Insulation s’engage en faveur du confort dans l’habitat en vous proposant une solution dédiée pour la toiture en pente : Usystem Roof OS Comfort.

Usystem Roof OS Comfort, c’est une isolation acoustique et thermique sans pareil, pour un intérieur silencieux au climat doux grâce à des matériaux durables et performants.



Il s’agit du premier panneau de toiture additionnant les atouts du polyuréthane (performance thermique inégalée et matériau à faible épaisseur et léger) à la résistance d’un matelas de laine de roche permettant de réduire jusqu’à trois fois les bruits d’impact causés par la pluie ou la grêle.

Sa valeur ajoutée ? Ses performances acoustiques. Avec un LiA* de 38 dB, Usystem Roof OS Comfort se situe bien en-dessous du seuil de réveil d’un enfant (50 dB - Norme NF EN ISO 140-18).

Ce panneau de toiture 3 en 1 permet de réaliser en une seule opération le support pour la couverture, l'isolation et la finition intérieure.



Il s’utilise en isolation extérieure des toitures inclinées en neuf ou en rénovation, dans tous les bâtiments y compris les ERP (Etablissements Recevant du Public) avec des sous-faces dédiées. De plus, il s’adapte à toutes vos envies en proposant une gamme complète de finitions décoratives, pour une ambiance esthétique sur-mesure.

Usystem Roof OS Comfort se positionne comme la solution technique idéale à mettre en œuvre pour les charpentiers et les couvreurs grâce à la présence de chevrons de part et d’autre de l’isolant polyuréthane et laine minérale. L’écran de sous-toiture HPV permet un jointement parfait sans bande ni manipulation complémentaire grâce aux recouvrements adhésifs intégrés, pour un temps de pose réduit et une sécurité optimale. Sa conception permet de traiter toutes les configurations de manière traditionnelle et il faut à peine 2 jours pour réaliser la couverture, l'isolation et la finition d'un toit de 100 m².

Usystem Roof OS Comfort, c’est la garantie d’une maison aussi douce qu’un cocon !



* Pour le bruit de pluie, on parle du LiA. Plus il est faible, plus le système est performant.

Pour en savoir plus exit_to_app