Nouvelle nacelle GENIE® S®-60 J : les fondamentaux de la performance pour le travail en hauteur

Une nouvelle génération des très populaires nacelles télescopiques Genie® S® est maintenant disponible dans le monde entier avec de premières livraisons prévues en juin 2020 en région EMEAR (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie). Taillée pour des applications en hauteur telles que la construction générale ou des tâches de maintenance, d'inspection et de peinture, la nouvelle nacelle télescopique Genie S-60 J offre les fondamentaux de la performance attendue par les opérateurs pour bien travailler en hauteur avec une nacelle télescopique : capacité de charge sans restriction de premier ordre de 300 kg, pendulaire de 1,8 m, faible poids de fonctionnement de 7.550 kg, châssis compact, hauteur de travail de 20,5 m, portée horizontale de 12,3 m et garde au sol de 56,4 cm pour franchir les obstacles.

Chef de Produits Genie chez Terex AWP, Sean Larin nous dit : " En leur permettant de diversifier leurs flottes de nacelles Genie afin de répondre parfaitement aux besoins exacts des chantiers, ce nouvel apport à la ligne des nacelles Genie est pour les sociétés de location une réelle opportunité de développer leur retour sur investissement locatif (rROIC). En flotte de location, la Genie S-60 J arrive en parfait complément de la très populaire Genie S-65 XC™ (Xtra Capacity™). "



En effet, selon Sean, les nacelles Genie S-60 J sont idéales pour travailler en hauteur :

En construction générale

En maintenance

En opérations d'inspection

En peinture

En revanche, les nacelles Genie S-65 XC sont parfaites pour des tâches lourdes :

En construction commerciale et industrielle

En structures, électricité et plomberie

En applications spécialisées

Des spécifications correspondant à l’environnement de travail

D'après Sean, la nouvelle nacelle Genie S-60 J comporte de série tout ce dont l'opérateur a besoin, y compris un pendulaire de 1,8 m et une capacité de charge sans restriction du panier de 300 kg pour pouvoir accueillir deux occupants et leurs outils. Sa hauteur de travail de 18,5 m et sa portée horizontale de 12,3 m permettent tout l'accès nécessaire, jusqu'au sommet de son abaque de travail.

Sean ajoute : " Avec des aptitudes et une capacité de charge de premier ordre, la nouvelle génération de nacelles télescopiques Genie J coche toutes les bonnes cases en constituant une solution efficace et rentable pour travailler en hauteur. "



Conçue pour la performance, la nacelle Genie S-60 J est équipée de série du système breveté d'essieu oscillant actif, de pneus tout-terrain gonflés mousse et d'un moteur diesel Kubota D1105 (compatible Stage V) développant 17,8 kW (24 ch) qui délivre toute la puissance nécessaire à un vaste champ d'applications générales.* Ce moteur fonctionne facilement, sans contrôles d'émissions sophistiqués, et est facile à entretenir en atelier du fait d'une conception de la nacelle résolument axée sur la location.



* Les sociétés de location peuvent commander cette machine équipée d'un moteur turbo diesel Kubota D1803 développant 36,kW (49 ch) et des pneus tout-terrain non marquants gonflés mousse.



Sean développe : " Son design compact et son poids léger de 7.550 kg permettent de n'exercer qu'un faible niveau de pression au sol lorsque les opérateurs travaillent sur surfaces sensibles. De plus, grâce à son faible poids et à sa compacité, les sociétés de location peuvent placer deux unités sur un seul camion porteur d'engins, ce qui réduit les coûts de transport et augmente le rROIC. Et avec une garde au sol de 56,4 cm, la nacelle Genie S-60 J peut aussi franchir facilement des pierres, des trottoirs, des arêtes de remorques ou d'autres obstacles. "

Une productivité mondiale

La nouvelle nacelle télescopique Genie S-60 J est conçue et spécifiée pour procurer la performance efficace et productive, adaptée aux exigences générales des chantiers. Équipée de la technologie Genie de capteur de charge pour une bonne précision de la charge et le calibrage à vide sur site, elle est en conformité avec les directives de surcharge des standards européens EN280, américains ANSI A92, canadiens CSA B354 et australiens AS 1418.10. Son fonctionnement à simple abaque facilite le calibrage et la recherche de panne, grâce à l'utilisation de composants et de capteurs simples et fiables. Et pour satisfaire les exigences de sécurité sur chantiers, ce nouveau modèle est équipé de série du système d'Alarme de Contact Genie Lift Guard™.



Équipée d'un système de contrôle perfectionné de type CAN, les opérateurs vont trouver que la configuration des commandes sur la nacelle Genie S-60 J est intuitive et cohérente avec les autres nacelles Genie, ce qui rend le fonctionnement facile et direct. Le système de contrôle de type CAN permet également de contrôler plus de données à distance, donnant des informations détaillées sur la machine avec le système télématique Genie Lift Connect™ : les sociétés de location peuvent alors en optimiser l'utilisation, simplifier la logistique, mieux prévoir la maintenance et même diagnostiquer des problèmes à distance, ce qui réduit le coût de fonctionnement et maximise le profit.



Équipée d'un écran digital LCD placé sur le panneau de commandes au sol, la nacelle Genie S-60 J fournit en temps réel des données et des recherches de pannes directement sur la machine. De plus, ce modèle est compatible avec l'outil de diagnostic portatif Genie Tech Pro Link™ pour encore plus de facilité pendant les mises à jour de la machine, son calibrage et la recherche de pannes, même depuis le panier de la nacelle, sans besoin d'ordinateur portable ni d'accessoires supplémentaires.



Toutes les options et accessoires communs aux nacelles Genie sont disponibles sur le nouveau modèle Genie S-60 J, dont :

La solution de générateur Genie Lift Power™ 3 kW et 12kW

Accessoires Genie Lift Guard™ (alarme, ligne de vie et grille de protection autour du panier)

Fixations de berceaux pour panneaux et tuyaux

Kits de protection d'avion et d'univers hostiles

Système positif d'arrêt pneumatique

Simplicité de maintenance

Conçu pour un coût total bas de propriété, le design du double bras à simple abaque de la nacelle télescopique Genie S-60 J accélère les temps d'inspections, de maintenance et de réparations avec moins de points d'inspection générale et de pièces d'usure, ce qui réduit de coûteux temps d'immobilisation.



Elle est également équipée d'un système hydraulique à bas volume de 95 l qui économise les fluides et réduit le temps d'immobilisation pendant les entretiens standards du système hydraulique.



Maximisant le rROIC d'une flotte de location, la nacelle Genie S-60 J bénéficie d'une communauté de conception, de pièces et d'accessoires avec les autres produits Genie.

