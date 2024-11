Projet d'aménagement intérieur en HIMACS - Gerdesmeyer Krohn Studio | Cologne, Allemagne

Les éléments en HIMACS dans les teintes Sapphire et Maui apportent un design à la fois contemporain et sophistiqué. Le studio, où le minimalisme rencontre le style industriel, bénéficie du travail minutieux du designer Alexander von Dombois. Selon lui, la teinte Maui des plans de travail crée un contraste harmonieux avec les façades, le vert des plantes et l'îlot en quartz, tout en répondant aux exigences esthétiques et fonctionnelles.

Le choix de la finition Sapphire ajoute une profondeur unique à l'espace grâce à sa translucidité, qui reflète délicatement la lumière naturelle. Cela crée un jeu de lumière subtil, enrichissant l'atmosphère du studio.

HIMACS Maui, idéal pour les cuisines et salles de bains, se distingue par son effet naturel et ses qualités écologiques, étant fabriqué à partir de matériaux recyclés. Ce matériau est non seulement esthétique, mais aussi hygiénique, imperméable et facile à nettoyer, sans joints visibles pour empêcher l'accumulation de saleté.

Enfin, la finition HIMACS Sapphire de la collection Lucent, utilisée pour les meubles et plans de travail, se démarque par sa résistance, sa non-porosité et son entretien simplifié. Les rayures ou taches peuvent être aisément éliminées avec un nettoyant ménager, garantissant ainsi un espace toujours propre et élégant.

Nom du projet : Gerdesmeyer Krohn Office for Design

Lieu : Cologne, Allemagne

Designer : Gerdesmeyer Krohn

Fabrication : Gerdesmeyer Krohn

Fournisseur HIMACS : BECHER GmbH & Co

Matériau : HIMACS S303 Sapphire et VG21 Maui

Photos : Gerdesmeyer Krohn

Éléments en HIMACS : plans de travail et façades