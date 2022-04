Nouvelle boîte EPERS (eaux pluviales et réseaux secs) à opercules recyclés

Le nouveau site Sebico présente de manière attractive les métiers et l’offre produits de Sebico. Son ergonomie améliorée permet à tous (professionnels et grand public) d’accéder aux informations clés que le Groupe souhaite mettre en avant. Intégrant les dernières bonnes pratiques de développement et de référencement naturel, le site a été conçu avec la méthode du «responsive web design» afin de permettre un accès facilité, rapide et confortable à l’information depuis toutes sortes de périphériques (PC, tablettes, téléphones) et de navigateurs internet.