Brique de terre cuite : la certification NF, gage de qualité pour la pose par mortier de joint mince

Depuis plus de quinze ans, la brique de terre cuite s’est imposée comme le produit de maçonnerie le plus utilisé sur le segment du logement collectif. Sa pose par mortier de colle de joint mince est certifiée par AFNOR Certification, à travers la certification NF 554, elle apporte visibilité et confiance aux artisans, entreprises de maçonnerie et aux autres corps du bâtiment.

Reconnu comme technique traditionnelle, ce procédé -brique de terre cuite et mortier de colle de joint mince- est utilisé dans la construction de plus de 100 000 logements par an en moyenne. Ce qui représente près d’un tiers de part d’utilisation des solutions de construction. La certification NF « Maçonnerie de briques de terre cuite montées à joint mince » répond à l’exigence de validation des performances mécaniques de l'assemblage pour accéder au marché du logement collectif.



Elle apporte la preuve de la fiabilité du dispositif et répond aux besoins assurantiels. Le système de construction certifié NF 554, est appelé à devenir un atout majeur pour les entreprises de maçonnerie et les artisans, qui cherchent à se positionner sur ce secteur.

Un référentiel développé par les professionnels et les principales organisations du secteur

Le référentiel de certification a été élaboré avec le concours des expertises de fabricants, de la Fédération Française des Tuiles et Briques, de l’Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre, du Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction, et de bureaux d’études.



Il porte, d’une part, sur la compatibilité de la brique de terre cuite rectifiée et du mortier de joint mince désigné et appliqué avec l'outillage défini et, d’autre part, sur la performance mécanique de la maçonnerie (résistance à la compression fk et/ou module d’élasticité E). Les systèmes certifiés sont ainsi conformes aux exigences du NF DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs » et de l’Eurocode 6 (NF EN 1996).



Enfin cette certification offre aux utilisateurs un ensemble cohérent complémentaire à la certification NF 046 « Briques de terre cuite ». À ce jour 2 des principaux fabricants ont fait certifier plus de 20 de leurs modèles, fabriqués au sein de 9 sites de production.

