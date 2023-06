Nouvelle plaque de plâtre « Placo® Multiconforts » pour répondre à de multiples situations

Placo® Multiconforts est adaptée à toutes les pièces de l’habitat de la cuisine au salon, en passant par les chambres et la salle de bain, ou encore la buanderie et le garage. Par exemple, pour la rénovation d’une suite parentale, fini le casse tête du choix entre une atmosphère calme ou la robustesse de ses cloisons pour l’aménagement d’un espace douche ou bain.

Ce lancement illustre l’ADN de Placo® qui cultive l’innovation et adapte en permanence son offre, ses techniques et ses services aux nouveaux usages et contraintes de ses clients afin de contribuer à créer des intérieurs où il fait bon vivre.