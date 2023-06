Panasonic lance sa nouvelle gamme de climatiseurs compacts et ultra-performants PACi NX Elite 4

Plus compacte, plus flexible

Dotée d’un châssis compact qui a été repensé avec un seul ventilateur, la nouvelle génération de systèmes PACi NX affiche les mêmes résultats exceptionnels en matière d’efficacité saisonnière qu’un modèle à deux ventilateurs grâce à l’optimisation des trois couches de l’échangeur de chaleur dans un châssis réduit.

Avec leur design compact et léger, les unités extérieures s’intègrent parfaitement dans n’importe quel espace et ce, même si les conditions d’installation sont limitées. La longueur de tuyauterie a quant à elle été augmentée (jusqu’à 100 m), ce qui offre une grande flexibilité en matière de conception et permet à la gamme de s’adapter à différents types et tailles de bâtiments.

Des performances améliorées

La plage de fonctionnement de la gamme PACi NX Elite 4 a été étendue, ce qui permet aux systèmes de fonctionner même dans des conditions difficiles, allant jusqu’à 52°C en mode froid et -20°C en mode chaud, et représente un réel gage de fiabilité. Silencieuses, les unités affichent également un niveau de bruit réduit, avec 48 dB(A) minimum, afin de garantir un certain confort sonore.

Il est possible de connecter jusqu’à quatre unités intérieures à une seule et même unité extérieure PACi NX, en tant que systèmes Twin, Triple et Double-Twin, afin de répondre à tous les besoins, quels que soient l’activité et le projet, également pour le résidentiel haut de gamme. Les systèmes PACi NX nouvelle génération présentent une efficacité saisonnière élevée, avec un SEER et un SCOP allant jusqu’à 7,8 (A++) et 4,9 (A++) respectivement1.

Connectivité avancée

Afin d’optimiser l’utilisation au maximum, les unités peuvent être facilement supervisées à l’aide de la télécommande CONEX qui intègre le Wi-Fi et le Bluetooth, et se connecte aux applications H&C Control, H&C Diagnosis et Comfort Cloud de Panasonic.

Les unités sont également compatibles avec AC Smart Cloud et AC Service Cloud de Panasonic, ce qui offre une solution intelligente de supervision multi-sites.

1 - Cassette 4 voies 90x90 PU3 10,0 kW

