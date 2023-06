Découvrez la nouvelle plaque Placo® Multiconforts !

C’est en réponse à la demande croissante des clients, négoces et artisans, que Placo® a développé une solution « multifonctions ». Une solution qui vient combiner les conforts et vous permet de ne plus avoir à choisir parmi les plaques spécialisées.



Placo® Multiconforts s’adapte à toutes les pièces de la maison et offre 4 bénéfices :

Phonique avec une haute performance acoustique. Elle apporte un gain acoustique de 3 à 5 dB sur le système par rapport au même ouvrage en plaque BA13 standard.

Robuste pour supporter l'ensemble des chocs du quotidien.

Activ 'Air ® qui améliore la qualité de l'air intérieur en éliminant jusqu'à 70% des formaldéhydes présents dans l'air ambiant.

Hydro avec une résistance à l'humidité qui est 5 fois plus élevée qu'une plaque BA 13 standard.

Cette plaque se présente sans accessoire supplémentaire nécessaire, ni changement de mise en œuvre et est facilement reconnaissable grâce à sa couleur blanche.

Découvrez Placo® Multiconforts en vidéo !

Outre le fait de ne pas avoir à choisir entre les conforts, la plaque Placo® Multiconforts ne nécessite pas de changement dans la mise en œuvre (classique avec vis TTPC + découpe au cutter). Un point positif pour les poseurs, et ne requiert pas non plus d’accessoires spécifiques.



Autre particularité de la Placo® MultiConforts : la couleur blanche du carton qui présente plusieurs avantages :

Elle permet de ne pas la confondre avec les plaques existantes (gris pour Habito ® , vert pour Placomarine ® , bleu pour Placo ® Phonique).

, vert pour Placomarine , bleu pour Placo Phonique). Elle ne met pas en avant un confort plus qu’un autre, mais rappelle l’intégration de la technologie Activ’Air®.

Caractéristiques

→ Disponible en deux longueurs : 2,60 m et 2,70 m.

→ Certifiée NF.

→ Performances feu : A2-s1, d0.

→ Résistance au feu : 30 minutes dans le cas d’une cloison Placostil® 72/48 (ou 90 minutes dans le cas d’une cloison 98/48) avec 2 plaques Placo® Multiconforts.

