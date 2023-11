HIMACS présente les European Architecture & Design Awards 2023

Avec ces prix, HIMACS célèbre la diversité et la créativité qui enrichissent le paysage européen du design. Ils récompensent et reconnaissent l'esprit durable d'innovation dans le domaine de l'architecture et du design, qui fait avancer l'industrie chaque année.

Catégories :

HIMACS Interior Design Innovation

Récompense les projets de design d'intérieur qui mettent en valeur la polyvalence et l'attrait esthétique d’HIMACS dans les espaces intérieurs.



HIMACS Commercial Design Excellence

Récompense une conception et une fonctionnalité exceptionnelles dans les espaces commerciaux grâce à l'utilisation d'HIMACS.



HIMACS Exterior and Facade Excellence

Récompense les réalisations remarquables en matière de conception d'espaces extérieurs et de façades de bâtiments en HIMACS, et mettant en lumière des solutions innovantes et esthétiques.



HIMACS Furniture and Product Design Innovation

Récompense la créativité et le savoir-faire dans la conception de meubles et de produits, en soulignant l'utilisation d’HIMACS dans des conceptions fonctionnelles et attrayantes.

Pour cette occasion spéciale, les trophées seront conçus et fabriqués par l'artiste berlinoise Lena Marie Emrich, et serviront de symbole de l'innovation et de notre engagement collaboratif en faveur du design. Ces trophées incarnent la grâce de la créativité et notre désir commun d'explorer des expressions artistiques nouvelles et inspirantes, en célébrant les réalisations dans les domaines de l'architecture, du design et de l'art.

Chaque trophée, fabriqué en HIMACS, n'est pas seulement un emblème des normes les plus élevées en matière de design et d'artisanat, mais aussi une représentation de la durabilité et de la beauté de ce remarquable matériau.

La date limite de soumission des projets pour les HIMACS European Architecture & Design Awards est le 15 janvier 2024.

Les HIMACS European Architecture & Design Awards 2023 promettent d'être une belle vitrine de l'excellence en matière d'architecture et de design, soulignant la synergie entre HIMACS et les visionnaires du design européen. Restez à l'écoute pour vous tenir informé de ce voyage au sein de la créativité, de l’innovation et de l’inspiration.