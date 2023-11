Une garantie intégrale et gratuite de 25 ans pour les toitures ‘actives’ …

Encouragés par les réglementations énergétiques, et compte tenu du prix du foncier, les maîtres d’ouvrage, architectes et constructeurs privilégient de plus en plus les toitures ‘actives’ à haute performance thermique : toiture accessible, toiture végétalisée, toiture solaire, toiture technique fortement sollicitée...

Mais réparer de telles toitures en cas de fuite coûte très cher.

Pour cette raison, FOAMGLAS® a mis au point la GarantieToiture25® qui permet d’assurer à la maîtrise d’ouvrage qu’elle n’aura pas de réhabilitation de ses toitures à prévoir pendant au moins 25 ans.



Les engagements de FOAMGLAS® sont véritablement révolutionnaires dans le secteur de l’isolation des toitures plates et entraînent de vraies économies : une résistance à la compression sans tassement (minimum 0,5 mm) garantie 25 ans,

une résistance thermiques garantie 25 ans,

une garantie sur l’étanchéité de l’ouvrage engageant FOAMGLAS ® auprès du maître d’ouvrage pendant 15 ans après les 10 ans de garantie décennale de l’entreprise,

auprès du maître d’ouvrage pendant 15 ans après les 10 ans de garantie décennale de l’entreprise, une expérience de plus de 60 ans en Europe, avec des résultats prouvant que la résistance à la compression et la résistance thermique du FOAMGLAS® sont inaltérables dans le temps en technique « Toiture compacte ». Pour en savoir plus exit_to_app