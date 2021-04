Start-up lyonnaise des « green technologies », NEOLIFE lance en partenariat avec LALLEMANT, leader français des volets coulissants, une nouvelle gamme de persiennes en éco-matériau VESTA avec plus de 80% de fibres de bois. Avec cette innovation, NEOLIFE et LALLEMAND s’ouvre un nouveau champ de développement dans les volets fixes ou coulissants, les brise-vues et séparatifs de balcons, avec des solutions esthétiques, durables, sans entretien… et 100% françaises !