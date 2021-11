Revêtements de sol textiles Flotex ou l'art des sols floqués by Forbo

Avec 80 millions de fibres en polyamide implantées par flocage électrostatique, le revêtement de sol Flotex combine les avantages des sols textiles et des sols PVC. Tendance et actuel, ce sol propose de nombreux décors et motifs qui s'intégreront parfaitement dans vos environnements tout en proposant un confort acoustique grâce à sa construction unique piégeant allergènes et poussières fines.

Les sols floqués Flotex de Forbo et leur procédé unique d'impression digitale haute définition conjugue savamment élégance et performance. Ce revêtement de sol floqué agrège des qualités esthétiques exclusives à de multiples bénéfices techniques induits par sa structure hybride (textile sur un envers PVC) : confort à la marche, résistance au fort trafic, à l'usure et aux taches, réduction du risque de glissance, facilité d'entretien, durabilité...



La richesse de ses motifs (500 disponibles au sein d'une bibliothèque digitale dédiée) et couleurs, et surtout la possibilité de le personnaliser à l'envi ouvrent le champ des possibles pour des projets originaux et des agencements en recherche d'une signature graphique.



Tout un art ! Flotex habille ainsi chaque sol pour créer une atmosphère propice au bien-être des usagers : les décors et coloris vont, par exemple, se vouloir ludiques et stimulants pour les établissements d'enseignement, minimalistes et neutres pour les espaces tertiaires, rassurants et familiers pour les maisons de retraite, aux effets visuels atypiques pour les lieux dédiés aux loisirs, chaleureux pour les logements ou encore raffinés pour l'hôtellerie...



Disponibles en lés, en dalles et lames, pour vous offrir toujours plus de possibilités créatives, les collections Flotex sont classées U3 ou U3s selon les références.

Dernière innovation en date : les dalles et lames Flotex AcousticPlus intégrant 85 % de matières recyclées qui, grâce à leur envers en polyester aiguilleté, atteignent une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de 22 dB. Composé de déchets post-consommation des bouteilles d'eau en plastique, cet envers éco-conçu permet également d'améliorer l'absorption acoustique dans une pièce, c'est-à dire le confort sonore ambiant.