JAMES HARDIE BATIMENT SAS

James Hardie Europe GmbH est une filiale de James Hardie Industries plc (JHIplc), qui a été fondée en Australie en 1888.

Aujourd'hui, James Hardie Industries plc est le leader du marché international des matériaux de construction en ciment composite avec des parts de marché extrêmement importantes aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines.



La société James Hardie Europe GmbH est née en 2018 du rachat de la société Fermacell GmbH et propose, outre les revêtements de façade en fibre ciment HardiePlank® et HardiePanel®, des panneaux de fibres-gypse fermacell® et des systèmes de chape sèche fermacell®.

James Hardie Europe GmbH est ainsi en mesure de proposer des systèmes muraux complets pour la construction sèche et la construction bois.

La gamme est complétée par le panneau ciment Powerpanel® H2O avec armature textile en fibres de verre pour les constructions soumises à de fortes contraintes ou à des contraintes mécaniques.

La marque Aestuver® est synonyme de solutions dans le domaine de la protection structurelle contre l'incendie ainsi que de solutions de protection incendie dans le domaine des installations électriques et des installations souterraines.



Au milieu des années 80, la société James Hardie devient pionnière dans la technologie qui mène à la création du ciment-composite.

Nous démarrons alors la conception et la fabrication d’une large gamme de produits de construction en ciment-composite, optimisant le bénéfice généré par leur durabilité, leur polyvalence et leur robustesse.

Exploitant l’expertise technique et de production développée en Australie, notre firme grandit encore pour devenir un leader mondial spécialisé dans la fabrication d’une large gamme de matériaux de construction issus des technologies de pointe.

Aujourd’hui, avec plus de 20 millions de m² de bardages dans le monde notre nom est synonyme d’excellence tant pour la qualité et la durabilité inégalée de nos produits que pour leur design.

Inspirés par les nouvelles technologies et guidés par notre passion pour la création, nous ne cessons d’étendre notre gamme, déjà large de produits de haute qualité.

Nos solutions innovantes continuent de séduire les architectes, de satisfaire les constructeurs et les propriétaires, et donnent vie à leurs vision et projets.

Le savoir-faire de James hardie :