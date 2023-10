Optimedia - CORTIZO 70 PVC Nouveau Produit

Le système Cortizo 70 PVC a 5 chambres d’isolation dans le dormant et l’ouvrant assure un niveau élevé de comfort thermique et accoustique à l’intérieur. Du point de vue géométrique, il est doté d’une profondeur du dormant de seulement 70 mm. La composition chimique des profilés assure des performances mécaniques et esthétiques supérieures, qui garantissent la résistance et la durabilité du système dans le temps. Les multiples possibilités de configuration du système comprennent quatre variantes de dormant monobloc et trois de dormant de rénovation, ainsi qu'un système de fenêtres et de portes coulissantes en ligne.

Avantages

Le pourcentage élevé de dioxyde de titane (TiO2) apporte les avantages suivants:

Résistance élevée aux rayons ultraviolets.

Résistance mécanique améliorée.

Obtention d’une nuance de blanc plus pure, qui donne au matériau un aspect esthétique et uniforme.

Assurance d’un bon vieillissement du matériau.

En utilisant un faible pourcentage de carbonate de calcium (CaCO3) comme charge, le risque de jaunissement du matériau et d’aspect brillant excessif est considérablement réduit. De plus, le matériau est moins fragile, avec une meilleure résistance aux chocs. En même temps, une soudure de meilleure qualité peut être obtenue.

Profil de classe S pour un climat rigoureux, qui garantit une résistance maximale au rayonnement solaire.

Résistance aux chocs de classe II, ce qui ajoute un niveau de sécurité supplémentaire.

Pour garantir un aspect élégant et une qualité supérieure de nos produits, Optimedia utilise le soudage V-Perfect dans le processus de production des menuiseries PVC. En matière des finitions, nous proposons une large gamme de couleurs, avec plus de 70 films disponibles.

Pour une efficacité énergétique maximale de la fenêtre, le système permet des vitrages jusqu'à 42 mm d'épaisseur. En ce sens, Optimedia propose à ses clients une gamme variée d'emballages thermopan de deux ou trois bouteilles. Ils répondent aux besoins spécifiques de chaque client, assurant un confort thermique et acoustique tout au long de l'année.

Géométrie du système

Possibilités d’ouverture: Ouverture intérieure / À frappe / Oscillo-battante / À soufflet.

Profondeur du dormant: 70 mm.

Hauteur apparente: 70 mm • Profondeur d’ouvrant: 70 mm Dimension maximale: L 1200 mm / H 1600 mm.

Épaisseur max. du vitrage : 42 mm.

Poids maximum / vantail : 130 kg.

Isolation thermique : UW ≥ 0.9W/m2K Performance acoustique : RW ≥ 46 dB.

