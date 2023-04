Proople expert de l’accessibilité au sol en France

La loi Handicap et PMR de 2015 impose aux Établissements Recevant du Public (ERP) de répondre à plusieurs normes en matière d’accessibilité. Parmi elles, on compte le revêtement de sol, qui doit répondre à plusieurs critères d’antidérapants, de contraste visuel et sensorielle. Sont ainsi normées les dalles podotactiles, les bandes de guidage, les contremarche et l’ensemble des nez marche commercialisés par Proople.



Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés dans leurs déplacements au quotidien. C'est le constat alarmant qui ressort de l’étude réalisée par l'Ifop en 2020 pour établir un état des lieux de l'accessibilité en France.



Près de 12 000 Françaises et Français - concerné·e·s ou non par le handicap - se sont ainsi exprimé·e·s sur le "bien vivre" dans leur ville, leur commune en matière de déplacements, d'accès au logement, aux commerces, aux établissements publics... Et il reste beaucoup à faire !



Pouvoir aller et venir dans la rue, prendre les transports, accéder aux commerces, aux lieux de soins : c'est la base, et nous sommes toutes et tous concerné·e·s !



Voici quelques schémas d’implantation en ce qui concerne la réglementation de l’accessibilité aux sols dans les ERP (Établissement Recevant du Public) et les IOP (installations ouvertes au public).

Paliers étroits (≤ 1m10) et en approche frontale.

Approche latérale de la volée d’escalier.

Rampe pour valise, vélo…

Trottoir roulant/tapis roulant ou escalier mécanique.

Pentes > 6%

Dispositif à prévoir sur toute la largeur de la pente avec pas de freinage de 500mm +/-20 par rapport au changement de pente.

Pour en savoir plus exit_to_app