Conscient que la personnalisation et l’esthétique extérieur sont des préoccupations majeures pour les consommateurs, Cheminées Poujoulat se lance un nouveau défi : investir un nouveau marché.

Avec OUTSTEEL, Cheminées Poujoulat étend son terrain de jeu au marché de la pompe à chaleur, plus précisément à son habillage et à sa protection.



Reconnue depuis 70 ans pour son savoir-faire dans les conduits de fumée et sorties de toit métalliques, l’entreprise met à profit ses compétences pour proposer des solutions innovantes avec une nouvelle gamme complète de caches pompe à chaleur et climatisation en acier galvanisé, afin de protéger et dissimuler de manière esthétique ces unités techniques extérieures.



Intégral, partiel ou simple « casquette », le produit s’ajuste à chaque modèle de pompe à chaleur ou climatisation, quel que soit le fabricant.

Conçus et fabriqués en France, ces caches s’intègrent parfaitement dans leur environnement pour apporter une harmonie visuelle. Facile à poser, facile d’accès, l’aspect durable a été intégré à la conception par le choix des matériaux et des finitions.



Commercialisés à compter de juillet 2021, les produits de la marque OUTSTEEL seront distribués via les réseaux professionnels (distributeurs, chauffagistes ENR, piscinistes), grand public et le e-commerce.



Retour sur la genèse du projet et présentation de cette nouvelle marque et de ses produits.



CACHE INTÉGRAL : L’alliance entre esthétisme et ingéniosité

une base en fixation murale, avec un système de glissières pour s’ajuster aux distances au mur, en fonction de la dimension de la PAC et de sa profondeur,

des faces avant et de côté pour cacher la PAC pour un rendu esthétique, tout en permettant une circulation de l’air maximale,

une face de dessous en option pour cacher l’installation lorsqu’elle est en hauteur (en pignons par exemple), perforée pour laisser passer l’eau,

une face arrière ainsi que des pieds pour camoufler l’installation au sol lorsqu’elle est éloignée d’un mur,

plusieurs dimensions et couleurs disponibles

CACHE PARTIEL : Personnalisable à souhait

Produit sur-mesure, le modèle COLORS est à mi-chemin du cache intégral et de la casquette. Il est décliné en 3 tailles (S, M et L) et est réglable en hauteur et en profondeur. Clin d’œil au toit, il se compose de tuiles positionnées sur un châssis métallique noir qui peuvent être mixées selon 4 nuances de vert et gris, à la manière d’un patchwork afin de proposer un ensemble cohérent en fonction des goûts et des couleurs de chacun.

CACHE CASQUETTE : La protection en toute simplicité et en toute liberté Le principe général de la casquette se résume par :

une base à fixer au mur,

prendre un niveau, percer et fixer.

