BROUSSE : cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL

OUTSTEEL, la marque Cheminées Poujoulat dédiée au design d’extérieur, propose des caches pompe à chaleur et climatisation pour les intégrer parfaitement dans leur environnement.



Le modèle BROUSSE, reconnaissable avec ses faces inspirées des lignes courbes du végétal, est un cache intégral. Une fois installé au sol, au mur ou en hauteur, BROUSSE enveloppe entièrement l’unité technique de pompe à chaleur ou de climatisation.



Configurations :

4 configurations : fixation au mur (avec ou sans face de dessous), fixation mur/sol, fixation au sol

2 tailles disponibles : S (dim. intérieure : l 925 x h 700 x p 471 mm), M (dim. intérieure : l 1050 x h 750 x p 521 mm)

Réglables en profondeur : 100 mm

Poids : de 15 kg à 25 kg selon la configuration

Personnalisation :

Disponible en 4 couleurs RAL standard (autre couleur sur commande)

Spécificités techniques :

Acier galvanisé et peinture poudre

Normalisation et garantie :

Les caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC

Compatibilité des appareils :



Le cache climatisation et pompe à chaleur BROUSSE est compatible avec la majorité des appareils du marché. Son design a été pensé pour optimiser la circulation d’air et permettre ainsi aux unités techniques de fonctionner dans les meilleures conditions.



BROUSSE va également protéger l’appareil des chocs, intempéries (pluie, neige, UV) et des feuillages.



Installé sur le mur, en hauteur, au sol sur au loin du mur, le modèle BROUSSE est disponible en plusieurs taille. Selon l’implantation, il peut être complété par des accessoires spécialement conçus (pieds, face de dessous et face arrière) pour s’intégrer parfaitement à son environnement.



Le + Poujoulat :