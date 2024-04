COLORS : cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL

OUTSTEEL, la marque Cheminées Poujoulat dédiée au design d’extérieur, propose des caches pompe à chaleur et climatisation pour les intégrer parfaitement dans leur environnement.



L’originalité du modèle COLORS, c’est son design haut en couleurs et 100 % personnalisable ! En effet, COLORS est à composer selon ses envies. Autour d’un cadre noir standard, vous ajoutez les faces latérales et les tuiles de couverture que vous souhaitez parmi la palette de couleurs proposées.



COLORS est un cache pompe partiel autoportant à installer au sol. Il permet un accès rapide à l’unité technique pour les opérations d’entretien.



Configuration :

Fixation autoportante au sol

3 tailles disponibles :

6 tuiles (dim. Intérieure) : l 928 x h 660 x p 600 mm

8 tuiles (dim. Intérieure) : l 1212 x h 660 x p 600 mm

10 tuiles (dim. Intérieure) : l 1497 x h 660 x p 600 mm

Réglable en hauteur de 660 à 810 mm (tous les 30mm)

Poids : de 23,1 kg à 30,4 kg selon la taille

Personnalisation :



COLORS est composé de 3 éléments :

le cadre de couleur Noir RAL 9019, disponible en 3 tailles (hauteur ajustable de 100 mm),

les faces latérales (une petite et une grande),

les tuiles de couverture (6 tuiles pour la taille S, 8 tuiles pour la taille M, 10 tuiles pour la taille L).

Les 4 couleurs de tuiles de couverture standard vendues par paire permettent de mixer selon ses goûts. Toutes les couleurs RAL sont disponibles sur commande (plus-value de 25 %).



Spécificités techniques :

Acier galvanisé et peinture poudre

Normalisation et garantie :

Les caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC

Compatibilité des appareils :



Le cache climatisation et pompe à chaleur réglable en profondeur COLORS est compatible avec tous les appareils du marché. COLORS va permettre de protéger l’appareil des chocs, des intempéries (pluie, neige, UV) et des feuillages.



Le + Poujoulat :