COVER : cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL

OUTSTEEL, la marque Cheminées Poujoulat dédiée au design d’extérieur, propose des caches pompe à chaleur et climatisation pour les intégrer parfaitement dans leur environnement.



Le cache climatisation et pompe à chaleur COVER est la manière la plus simple et la plus économique de mettre sa PAC ou sa clim à l’abri des intempéries. Cette casquette à la finition parfaite se fixe très rapidement au mur pour un résultat impeccable.



Configurations :

Fixation murale avec équerres

Taille : l 930 x p 696

Poids : de 10,8 kg

Personnalisation :

Disponible en 4 couleurs RAL standard (autre couleur sur commande)

Équerres en noir uniquement

Spécificités techniques :

Acier galvanisé et peinture poudre

Normalisation et garantie :

Les caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC

Compatibilité des appareils :

Le cache climatisation et pompe à chaleur COVER est compatible avec tous les appareils du marché. Fixé au mur au-dessus de la PAC ou de la clim, il va protéger l’appareil des intempéries (pluie, neige…) et des feuillages.



Le + Poujoulat :