Découvrez les lauréats du Palmarès Architecture Aluminium TECHNAL 2025

Le jury, composé de cinq architectes, a distingué huit réalisations dans sept catégories, ainsi qu’une mention spéciale :

Habiter – Logements collectifs

Réhabiliter – Bâtiments

Réhabiliter – Logements individuels

Travailler

Étudier

Découvrir

Soigner

Mention spéciale du jury

Ces projets illustrent des solutions techniques innovantes, des créations audacieuses et une intégration harmonieuse dans l’environnement, tout en valorisant la durabilité et le confort. Les menuiseries et façades TECHNAL, souvent en aluminium Hydro CIRCAL® 75R, contribuent à réduire l’empreinte carbone tout en offrant esthétique, robustesse et performances thermiques.

Zoom sur les projets primés

→ Habiter – Résidence séniors André Thibault, Le Lion d’Angers (49)

Maître d’ouvrage : Harmonie Habitat – Agence : Mabire-Reich Architectes – Aluminier TECHNAL : Erdralu

24 logements collectifs et 6 logements individuels

12 portes, coulissants et châssis SOLEAL, 130 m² de murs-rideaux TENTAL

Livraison : février 2023 – Chantier : 18 mois

Points forts : Le projet illustre l’alliance de solutions aluminium premium dans un programme social. Les baies vitrées et murs-rideaux créent des vues sur les jardins et un lien fluide entre intérieur et extérieur. Les portes motorisées SOLEAL assurent confort et accessibilité. La teinte champagne en rez-de-chaussée contraste subtilement avec le bardage foncé, apportant lumière et chaleur au bâtiment.

Mot du jury : « Une architecture du quotidien modeste mais qualitative, intégrée au paysage et aux usages. »

Crédit photo : ©TECHNAL - Photographe Philippe Ruault

Agence Mabire-Reich Architectes

→ Réhabiliter – École Pierre et Colette Soulages, Montpellier (34)

Maître d’ouvrage : Mairie de Montpellier – Agences : NAS Architecture, Grenier Thomas Architecte, Laurent Dufoix – Aluminier TECHNAL : Labastère 34

93 m² de murs-rideaux TENTAL, 10 châssis CERTAINS avec Flap, portes SOLEAL NEXT

Livraison : août 2024 – Chantier : 25 mois

Points forts : Réhabilitation d’une annexe patrimoniale en école. L’architecture par soustraction révèle l’histoire du bâtiment et maximise la lumière naturelle. Les murs-rideaux monumentaux cintrés offrent confort thermique et transparence. L’aluminium naturel préserve l’esprit patrimonial et confère légèreté et finesse aux ouvertures.

Mot du jury : « Dédensification et ouverture, brutalité du béton et de la pierre de taille maîtrisées. »

Crédit photo : ©TECHNAL - Photographe Séverin Malaud

Agences NAS Architecture et Grenier Thomas Architecte

→ Réhabiliter – Maison Z, Yerres (91)

Maître d’ouvrage : Privé – Agence : Benoît Rotteleur Architecte – Aluminier TECHNAL : CFIM

12 fenêtres SOLEAL avec Flap intégré, portes et coulissants SOLEAL, 16 m² de murs-rideaux TENTAL, Juliet Balcony

Livraison : mai 2024 – Chantier : 11 mois

Points forts : Rénovation complète d’une maison des années 1970, optimisation des combles et ouverture sur le jardin. Les menuiseries et mur-rideau TECHNAL maximisent la lumière et les vues. L’extension bois accueille la cuisine et la pièce de vie avec confort thermique optimal.

Mot du jury : « Sobriété et finesse dans l’écriture architecturale, détails et volumes parfaitement maîtrisés. »

Crédit photo : ©TECHNAL - Photographe Philippe Ruault

Agence Benoît Rotteleur Architecte

→ Travailler – Bureaux Wikicampers, Bidart (64)

Maître d’ouvrage : Wikicampers – Agence : Collectif Encore – Aluminier TECHNAL : Aluminium Service DS Fermetures

50 ensembles composés SOLEAL (fenêtres et coulissants)

Livraison : janvier 2025 – Chantier : 12 mois

Points forts : Bureaux bioclimatiques ouverts sur la nature. Coulissants jusqu’à 7 m de longueur pour effacer la limite intérieur/extérieur. Vues sur forêt et Pyrénées. Profils fins en aluminium Hydro CIRCAL 75R pour performance et légèreté.

Mot du jury : « Une architecture légère, frugale et très bien intégrée au site. »

Crédit photo : ©TECHNAL - Photographe Michel Bonvin

Agence d’architecture Collectif Encore

→ Étudier – Groupe scolaire La Chênaie, Saint-Étienne-de-Montluc (44)

Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Étienne-de-Montluc – Agence : RAUM Architectes – Aluminier TECHNAL : Juignet

Châssis fixes et oscillo-battants SOLEAL Next, portes Titane

Livraison : septembre 2024 – Chantier : 18 mois

Points forts : Architecture simple et transparente pour accueillir enfants et enseignants. Les menuiseries aluminium maximisent lumière et confort thermique. Le projet valorise matériaux bruts et sobriété économique.

Mot du jury : « Projet parfaitement exécuté, patio particulièrement réussi, technique élégante et fonctionnelle. »

Crédit photo : ©TECHNAL - Photographe Philippe Ruault

Agence RAUM architectes

→ Découvrir – Centre aquatique Maurice Perry, Quissac (30)

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Piémont Cévenol – Agences : V2S Architectes, NAS Architecture – Aluminier TECHNAL : ETS Canac

67 fenêtres, 4 ensembles composés, 2 portes SOLEAL NEXT

Livraison : fin 2023 – Chantier : 16 mois

Points forts : Architecture sobre et lumineuse, intégration patrimoniale avec pierre locale. Les menuiseries aluminium TECHNAL offrent transparence et confort thermique, tout en optimisant maintenance et énergie.

Mot du jury : « Intégration au site remarquable et maîtrise technique de la sobriété. »

Crédit photo : ©TECHNAL - Photographe Séverin Malaud

Agences V2S Architectes et NAS architecture

→ Soigner – Pôle de santé libéral et ambulatoire, Évreux Sud (27)

Maître d’ouvrage : SHEMA – Agence : OGLO – Aluminier TECHNAL : Mongrenier SAS

50 fenêtres, 2 portes automatiques SOLEAL NEXT

Livraison : fin septembre 2023 – Chantier : 25 mois

Points forts : L’architecture devient un acte de soin. Bâtiment accessible de plain-pied, avec menuiseries aluminium performantes, brise-soleil orientables et enveloppe minérale apaisante.

Mot du jury : « Sobriété complexe parfaitement adaptée à l’usage. »

Crédit photo : ©TECHNAL - Photographe Morgane Renou

Agence OGLO

→ Mention spéciale – ENSAPL Lille, Villeneuve-d’Ascq (59)

Maître d’ouvrage : ENSAPL – Agence : Dadour de Pous Architecture – Aluminier TECHNAL : Constru

Fenêtres SOLEAL

Livraison : juillet 2023 – Chantier : 13 mois en site occupé

Points forts : Rénovation énergétique d’un bâtiment des années 1970. Création d’un atrium bioclimatique et bow-windows optimisant lumière et ventilation. Aluminium naturel anodisé TECHNAL pour performance thermique et esthétique.

Mot du jury : « Sublimer le passé sans l’effacer, cohérence parfaite avec l’intention initiale. »

Crédit photo : ©TECHNAL - Photographe Philippe Ruault

Agence Dadour de Pous Architecture

Une reconnaissance nationale et internationale

Tous les lauréats bénéficieront d’un voyage architectural à Venise. La remise officielle des prix aura lieu en Île-de-France le 5 février 2026. Ils représenteront la France lors du concours international WATA TECHNAL 2026, avec cérémonie prévue en 2027.

