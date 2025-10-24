Découvrez les lauréats du Palmarès Architecture Aluminium TECHNAL 2025
Publié le 24 octobre 2025
Le jury, composé de cinq architectes, a distingué huit réalisations dans sept catégories, ainsi qu’une mention spéciale :
- Habiter – Logements collectifs
- Réhabiliter – Bâtiments
- Réhabiliter – Logements individuels
- Travailler
- Étudier
- Découvrir
- Soigner
- Mention spéciale du jury
Ces projets illustrent des solutions techniques innovantes, des créations audacieuses et une intégration harmonieuse dans l’environnement, tout en valorisant la durabilité et le confort. Les menuiseries et façades TECHNAL, souvent en aluminium Hydro CIRCAL® 75R, contribuent à réduire l’empreinte carbone tout en offrant esthétique, robustesse et performances thermiques.
Zoom sur les projets primés
→ Habiter – Résidence séniors André Thibault, Le Lion d’Angers (49)
Maître d’ouvrage : Harmonie Habitat – Agence : Mabire-Reich Architectes – Aluminier TECHNAL : Erdralu
- 24 logements collectifs et 6 logements individuels
- 12 portes, coulissants et châssis SOLEAL, 130 m² de murs-rideaux TENTAL
- Livraison : février 2023 – Chantier : 18 mois
Points forts : Le projet illustre l’alliance de solutions aluminium premium dans un programme social. Les baies vitrées et murs-rideaux créent des vues sur les jardins et un lien fluide entre intérieur et extérieur. Les portes motorisées SOLEAL assurent confort et accessibilité. La teinte champagne en rez-de-chaussée contraste subtilement avec le bardage foncé, apportant lumière et chaleur au bâtiment.
Mot du jury : « Une architecture du quotidien modeste mais qualitative, intégrée au paysage et aux usages. »
→ Réhabiliter – École Pierre et Colette Soulages, Montpellier (34)
Maître d’ouvrage : Mairie de Montpellier – Agences : NAS Architecture, Grenier Thomas Architecte, Laurent Dufoix – Aluminier TECHNAL : Labastère 34
- 93 m² de murs-rideaux TENTAL, 10 châssis CERTAINS avec Flap, portes SOLEAL NEXT
- Livraison : août 2024 – Chantier : 25 mois
Points forts : Réhabilitation d’une annexe patrimoniale en école. L’architecture par soustraction révèle l’histoire du bâtiment et maximise la lumière naturelle. Les murs-rideaux monumentaux cintrés offrent confort thermique et transparence. L’aluminium naturel préserve l’esprit patrimonial et confère légèreté et finesse aux ouvertures.
Mot du jury : « Dédensification et ouverture, brutalité du béton et de la pierre de taille maîtrisées. »
→ Réhabiliter – Maison Z, Yerres (91)
Maître d’ouvrage : Privé – Agence : Benoît Rotteleur Architecte – Aluminier TECHNAL : CFIM
- 12 fenêtres SOLEAL avec Flap intégré, portes et coulissants SOLEAL, 16 m² de murs-rideaux TENTAL, Juliet Balcony
- Livraison : mai 2024 – Chantier : 11 mois
Points forts : Rénovation complète d’une maison des années 1970, optimisation des combles et ouverture sur le jardin. Les menuiseries et mur-rideau TECHNAL maximisent la lumière et les vues. L’extension bois accueille la cuisine et la pièce de vie avec confort thermique optimal.
Mot du jury : « Sobriété et finesse dans l’écriture architecturale, détails et volumes parfaitement maîtrisés. »
→ Travailler – Bureaux Wikicampers, Bidart (64)
Maître d’ouvrage : Wikicampers – Agence : Collectif Encore – Aluminier TECHNAL : Aluminium Service DS Fermetures
- 50 ensembles composés SOLEAL (fenêtres et coulissants)
- Livraison : janvier 2025 – Chantier : 12 mois
Points forts : Bureaux bioclimatiques ouverts sur la nature. Coulissants jusqu’à 7 m de longueur pour effacer la limite intérieur/extérieur. Vues sur forêt et Pyrénées. Profils fins en aluminium Hydro CIRCAL 75R pour performance et légèreté.
Mot du jury : « Une architecture légère, frugale et très bien intégrée au site. »
→ Étudier – Groupe scolaire La Chênaie, Saint-Étienne-de-Montluc (44)
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Étienne-de-Montluc – Agence : RAUM Architectes – Aluminier TECHNAL : Juignet
- Châssis fixes et oscillo-battants SOLEAL Next, portes Titane
- Livraison : septembre 2024 – Chantier : 18 mois
Points forts : Architecture simple et transparente pour accueillir enfants et enseignants. Les menuiseries aluminium maximisent lumière et confort thermique. Le projet valorise matériaux bruts et sobriété économique.
Mot du jury : « Projet parfaitement exécuté, patio particulièrement réussi, technique élégante et fonctionnelle. »
→ Découvrir – Centre aquatique Maurice Perry, Quissac (30)
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Piémont Cévenol – Agences : V2S Architectes, NAS Architecture – Aluminier TECHNAL : ETS Canac
- 67 fenêtres, 4 ensembles composés, 2 portes SOLEAL NEXT
- Livraison : fin 2023 – Chantier : 16 mois
Points forts : Architecture sobre et lumineuse, intégration patrimoniale avec pierre locale. Les menuiseries aluminium TECHNAL offrent transparence et confort thermique, tout en optimisant maintenance et énergie.
Mot du jury : « Intégration au site remarquable et maîtrise technique de la sobriété. »
→ Soigner – Pôle de santé libéral et ambulatoire, Évreux Sud (27)
Maître d’ouvrage : SHEMA – Agence : OGLO – Aluminier TECHNAL : Mongrenier SAS
- 50 fenêtres, 2 portes automatiques SOLEAL NEXT
- Livraison : fin septembre 2023 – Chantier : 25 mois
Points forts : L’architecture devient un acte de soin. Bâtiment accessible de plain-pied, avec menuiseries aluminium performantes, brise-soleil orientables et enveloppe minérale apaisante.
Mot du jury : « Sobriété complexe parfaitement adaptée à l’usage. »
→ Mention spéciale – ENSAPL Lille, Villeneuve-d’Ascq (59)
Maître d’ouvrage : ENSAPL – Agence : Dadour de Pous Architecture – Aluminier TECHNAL : Constru
- Fenêtres SOLEAL
- Livraison : juillet 2023 – Chantier : 13 mois en site occupé
Points forts : Rénovation énergétique d’un bâtiment des années 1970. Création d’un atrium bioclimatique et bow-windows optimisant lumière et ventilation. Aluminium naturel anodisé TECHNAL pour performance thermique et esthétique.
Mot du jury : « Sublimer le passé sans l’effacer, cohérence parfaite avec l’intention initiale. »
Une reconnaissance nationale et internationale
Tous les lauréats bénéficieront d’un voyage architectural à Venise. La remise officielle des prix aura lieu en Île-de-France le 5 février 2026. Ils représenteront la France lors du concours international WATA TECHNAL 2026, avec cérémonie prévue en 2027.
Les tags associés
Hydro Building Systems nomme Anne-Catherine Bonnet à la tête de l'Europe du Sud
Anne-Catherine Bonnet prend la direction de l’Europe du Sud chez Hydro Building Systems. Sa feuille de route ? Allier innovation, durabilité et synergies régionales.
Une villa à Wasquehal aux volumes sculptés et généreusement ouverts de baies coulissantes TECHNAL*
Les propriétaires de cette maison souhaitaient bâtir une grande villa pouvant accueillir leurs quatre enfants, en banlieue proche de Lille. Elle est située à Wasquehal, dans un écrin de verdure à l’arrière...
Nouveau coulissant panoramique ARTLINE XL : place à la démesure, à la pureté des lignes et à la lumière
Construction d’une villa contemporaine avec vue imprenable, aménagement d’un bar lounge sur le rooftop d’un hôtel de standing, extension d’un restaurant pour profiter d’un jardin intimiste été comme hiver…
Le nouvel Hangar 105 de Rouen nous ouvre ses portes
À Rouen, un nouveau complexe a récemment investi les quais de la rive gauche de la ville. L’entreprise Technal a œuvré à la création du Hangar 105, lui conférant une enveloppe de verre et d’aluminium....